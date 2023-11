Tesla demanda a la agencia de transporte sueca por cese de envío de matrículas

Tesla presentó el lunes una demanda contra la Agencia de Transporte de Suecia, en momentos en que los trabajadores postales del país escandinavo cesaron los envíos de matrículas para vehículos nuevos fabricados por la automotriz con sede en Texas.

Tesla no está sindicalizada a nivel global, pero los trabajadores suecos exigen que la empresa firme un acuerdo de contratación colectiva como tienen la mayoría de los empleados en Suecia. Tesla no cuenta con una fábrica en Suecia, pero sí varios centros de servicio.

Tesla indicó que está demandando "al Estado sueco por medio de la Agencia de Transporte Sueca" porque no tener acceso a las placas "constituye un ataque discriminatorio dirigido a Tesla".

Mikael Andersson, portavoz de la agencia, dijo a The Associated Press en un email que "nosotros en la Agencia de Transporte de Suecia no compartimos este punto de vista" de que la agencia esté bloqueando la distribución de las matrículas vehiculares. "Por lo tanto Tesla ha decidido poner a prueba el tema en tribunales, lo cual es su derecho".

"No hemos visto todavía la demanda, así que es difícil para nosotros dar algún comentario directo. Tendríamos que ver la demanda y el razonamiento de Tesla para ello", añadió Andersson.

Según el texto de la demanda obtenido por The Associated Press, Tesla exige que el tribunal distrital imponga a la agencia una multa de 1 millón de coronas suecas (95,383 dólares) para "obligar" a la agencia a permitirle a Tesla "retraer las matrículas" en un lapso de tres de días de la notificación de la decisión del tribunal.

La demanda fue presentada el lunes. Tesla asevera que la agencia "tiene la obligación constitucional de proveer matrículas a los dueños de vehículos".

La negativa de los empleados de enviar las matrículas "no puede ser descrita de otro modo que un ataque específico contra una compañía que opera en Suecia", añadió.