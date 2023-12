Resumen del año 2023: las noticias más leídas sobre la diáspora dominicana

La vuelta por México, la apertura del Banreservas en Nueva York, dominicanos muertos de forma trágica en EE.UU. y otros que han brillado por sus grandes aportes, son algunas de las historias de interés para los lectores de Diario Libre durante este año 2023 que ya va llegando a su fin.

Luego de identificar las noticias sobre la diáspora dominicana más leídas por la audiencia de diariolibre.com, seleccionamos 15 ejes temáticos que más marcaron en nuestros conteos internos y merecen ser compartidos nuevamente para repasar cómo fue el 2023 y con qué base cruzaremos al 2024.

Dichas noticias que presentaremos a continuación, se encuentran en orden ascendente según el nivel de audiencia que presentaron:

1. Dominicano baila bachata en la corte

La historia de Cleury González se hizo viral a inicios de años, tras aparecer en la corte del popular juez Frank Caprio en el juzgado municipal principal en Providence en la que el juez ha servido desde el 1985. Cleury, apodado el dominican dancer, se libró de pagar una multa de 500 dólares luego de que el Caprio le pidiera que bailara bachata.

2. Viajar sin visa

Los lectores de Diario Libre mostraron interés por conocer cuáles son los países a los que los dominicanos pueden viajar sin necesidad de solicitar un visado. Algunos de esos países son: Camboya; Hong Kong; Japón; Taiwán; Bolivia; Brasil; Colombia; Perú; Chile; Argentina, etc.

3. Dominicanos regresan voluntariamente a RD

Una de las notas que más interacciones presentó en nuestra página web, pese a que fue publicada a inicios del mes de diciembre, es la de los dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York que retornaron voluntariamente al país este año. Los datos registran que al menos unos 1,000 dominicanos han retornado a República Dominicana en lo que va de año.

4. Dominicanos con sanciones en Estados Unidos

Los casos de corrupción en la República Dominicana han llegado hasta los Estados Unidos, con una larga lista de políticos dominicanos que a lo largo de la historia han sido sancionados por el país norteamericano por delitos cometidos mientras ocupaban puestos de poder. El último caso más sonado ha sido el de Jean Alain Rodríguez, a quien le revocaron su visado estadounidense junto al de su esposa y sus hijos.

5. La historia de Carmen Rita Wong

Las historias y vivencias de los dominicanos en la diáspora han marcado tendencia durante todo el año, y la historia de Carmen Rita Wong fue una de las más leídas de nuestra audiencia. La dominicana, periodista y profesora de la universidad NYU, escribió un libro con sus memorias en el que relató cómo descubrió que su verdadero padre no era la persona que su madre le había dicho que era durante toda su vida.

6. Estudiante de Columbia encara a Abinader

La visita del primer mandatario de la nación a la ciudad de Nueva York, para participar en la asamblea de la ONU de este año, dio mucho de qué hablar. Abinader fue invitado a un conversatorio en la universidad de Columbia, cuando en la ronda de preguntas una joven estudiante identificada como Lizzy George-Griffin, se volvió viral luego de que acusara al presidente de gobernar un país racista y de implementar medidas antihaitianas con la deportación de mujeres embarazadas.

7. Trabajos en invierno en Nueva York

La diáspora dominicana en Nueva York es conocida por su tesón y su trabajo arduo con el que buscan mejorar su situación económica y ayudar a sus familiares en República Dominicana, por lo que no es sorpresa que una de las notas más leídas del año estén relacionadas al empleo. La información sobre las vacantes para paleadores de nieve durante el invierno con un salario de 27 dólares por hora ha dado mucho de qué hablar durante este último mes del año.

8. El caso del policía dominicano asesinado en Nueva York

El nombre de Jason Rivera llegó a las portadas del periódico a principios del año 2022, luego de que se diera a conocer que el policía dominicano de 21 años fue asesinado tras asistir a una llamada del 9-1-1 por violencia doméstica en Harlem. Este año, en el aniversario de su muerte, su esposa dio a conocer que estaba en espera de su bebé milagroso.

9. La vuelta por México

Uno de los temas que más comentarios y controversias generó este año en República Dominicana fue la salida masiva de dominicanos para realizar la famosa "Vuelta por México", negocios varios y familias incompletas, fue el resultado de esta travesía en la que se sumergieron al menos unos 25 mil dominicanos, de los cuales han sido deportados más de tres mil. La embajada de Estados Unidos en el país, pidió a los dominicanos no poner su vida en peligro para entrar al país norteamericano.

10. El Global Entry

Otra noticia que llenó de alegría a miles de dominicanos fue la entrada del Global Entry, un programa que permite ingresar a territorio estadounidenses de manera más rápida y fácil, es decir, que podrán ingresar a los Estados Unidos "sin hacer fila en migración".

Global Entry es un programa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que permite un proceso de admisión acelerado para viajeros de bajo riesgo pre-aprobados al llegar a uno de los puertos de entrada del país norteamericano.

11. El asesinato del niño Gioser Luis Félix

El pasado mes de abril, un suceso marcó a la sociedad dominicana. El asesinato del niño Gioser Luis Félix de siete años de edad cuando salía del aeropuerto del Cibao tras llegar desde la ciudad de Nueva York a pasar unos días de vacaciones junto a su padre.

En inicio, la versión del padre apuntaba a que se trataba de un intento de asalto, por lo que pidió a los dominicanos en el exterior no venir con prendas visibles a la República Dominicana. Más tarde, una macabra verdad salió a la luz cuando las autoridades identificaron como el autor intelectual del hecho, a un amigo de la infancia del padre del niño Gioser, quien contactó a un grupo de delincuentes para asaltar a su amigo.

12. El caso de Junior Guzmán

Pese a que el asesinato del adolescente de 15 años Junior Guzmán en una bodega de El Bronx por parte de un grupo de pandilleros ocurrió en el año 2015, su historia no ha desaparecido por completo de la mente de los dominicanos que residente dentro y fuera de la República Dominicana.

Este año, la División de Apelaciones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, anuló la condena a Jonaiki Martínez-Estrella, el pandillero acusado de dar la estocada mortal al joven dominicano Lesandro Guzmán Feliz (Junior) en junio de 2018. Martínez-Estrella previamente había sido condenado por homicidio en primer grado y ahora deberá ser condenado por asesinato en segundo grado.

13. Banreservas llega a Nueva York

Este año, el Banco de Reservas abrió una oficina de representación en la ciudad de Nueva York, lo que llenó de regocijo a miles de dominicanos que residen en dicha ciudad y quienes abarrotaron la sucursal desde el primer día de su apertura.

La sucursal está ubicada en el 2420 de la avenida Ámsterdam en el Alto Manhattan, en la zona conocida como Little Dominican Republic. La oficina se encuentra dentro del Radio Hotel, justo al lado del restaurante Jalao. La entidad bancaria, ha dejado claro que esta sucursal no es una oficina comercial, por lo que algunos procesos que se realizan en República Dominicana, no podrán realizarse en Nueva York.

14. Falsificación de documentos para visas a EE.UU.

La falsificación de documentos para solicitar visados a Estados Unidos fue uno de los temas que más marcaron en el año 2023. Esto así tras la advertencia de la embajada de no presentar documentos falsos en las solicitudes de visados.

Meses después de dicha advertencia, a solicitud de la embajada, el Ministerio Público arrestó a 23 deportistas dominicanos que falsificaron una carta en la que se les invitaba a participar de una competencia de judo en Estados Unidos, esto con el propósito de que les otorgara un visado especial para entrar en territorio estadounidense.

15. Acusaciones de racismo desde Estados Unidos a RD

Una advertencia de parte del Departamento de Estados de Estados Unidos en la que instaba a sus ciudadanos de abstenerse de visitar el país debido a prácticas racistas contra personas de piel oscura y estadounidenses de origen haitiano, trastocó las relaciones bilaterales entre ambos países.

En ese orden, el secretario de Estado de EE.UU. Anthony Blinken, fue interpelado por el Congreso de su país para responder por la alerta emitida, en la cual se le cuestionó si RD era un país racista.

"¿El actual Gobierno de República Dominicana? No", respondió el secretario. Pero, dijo tener ciertas "preocupaciones sobre el trato hacia la población haitiana" en el país.

La intervención de la representante republicana duró cinco minutos y dedicó dos de estos a disputar con el secretario de Estado el por qué emitir una prohibición de viaje hacia la República Dominicana y afectar la economía de la nación, "específicamente el turismo". Meses después de dicha interpelación, la alerta fue retirada.