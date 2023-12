EEUU asegura que derribó un dron y un misil lanzado por los rebeldes hutíes en el Mar Rojo

El gobierno de Estados Unidos aseguró este jueves que derribó un dron y un misil lanzado por los rebeldes hutíes, en medio de una escalada de acciones bélicas en la región.



El Comando Central Naval de Estados Unidos (CENTCOM) informó a través de su cuenta de la plataforma X, antes conocida como Twitter, que el buque USS Mason (DDG 87) disparó contra "un dron y un misil anti-buques que habían sido lanzados por los hutíes al sur del Mar Rojo".



No se reportaron daños a las "18 naves" que navegaban el área ni hubo heridos, según detalló el CENTCOM.



Desde hace varias semanas, los rebeldes chiíes hutíes del Yemen y el CENTCOM han lazado acusaciones de fuego cruzado contra drones o buques que navegan en la zona del mar Rojo.



El pasado domingo, EE.UU. reportó el disparo de dos misiles antibuque hacia las rutas de comercio marítimo en el sur del mar Rojo desde zonas controladas por los hutíes, así como ataques de drones a petroleros y buques militares que no resultaron dañados.



Ese mismo día, los insurgentes yemeníes acusaron por su parte a EE.UU. de atacar con misiles uno de los aviones no tripulados del movimiento chií, durante una misión de reconocimiento sobre el mar Rojo, y que explotó cerca de un barco propiedad de Gabón.



Tras el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza, los hutíes han lanzado varias andanadas de misiles y drones contra el sur de Israel y también contra buques con la bandera del Estado judío o propiedad de empresas israelíes en el mar Rojo.



Los rebeldes han justificado estos ataques como parte de su campaña de apoyo al enclave palestino, en medio de la ofensiva de Israel.



La postura de los hutíes y sus acciones contra barcos en el mar Rojo se recrudecieron tras el anuncio a inicios de la pasada semana por parte de Estados Unidos de la creación de una coalición multinacional para proteger la navegación marítima y el comercio internacional en la zona.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.