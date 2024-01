El senador Bob Menéndez y su esposa piden juicios separados en caso por sobornos

Los abogados del senador estadounidense Bob Menéndez, acusado de aceptar sobornos, y los de su esposa Nadine, implicada en el caso, han pedido juicios por separado para evitar que tengan que elegir entre defenderse o testificar contra su pareja.



Según documentos presentados este lunes en la corte federal para el distrito sur de Nueva York, los abogados quieren evitar que el senador se vea obligado a proporcionar información perjudicial para la defensa de su esposa sobre comunicaciones matrimoniales, algo que podría darse durante el contrainterrogatorio.



La defensa de Nadine Menéndez, por su parte, argumentó en términos similares que hay un "conflicto irreconciliable" y que el senador podría divulgar información que ella no quiere que sea pública.



El abogado del legislador demócrata de Nueva Jersey pidió al magistrado que no se le obligue "a elegir entre dos principios fundamentales: su derecho a declarar en su defensa y su derecho a no declarar contra su esposa".

Indicó, además, que tiene la intención de presentar una defensa argumentando que Menéndez carecía del "conocimiento requerido" en las conductas corruptas de las que se le acusa.



Menéndez y su esposa han sido acusados de aceptar "cientos de miles de dólares en sobornos" a cambio de "proteger y enriquecer a empresarios y beneficiar al Gobierno de Egipto"; recientemente la Fiscalía los acusó de actuar también en favor de Catar.



También están imputados en el caso los tres empresarios que presuntamente sobornaron a Menéndez: Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, y que se han declarado no culpables.



La defensa del veterano político pidió al juez que se desestimen los cargos e indicó además que se le debería juzgar en Nueva Jersey, donde supuestamente ocurrieron los hechos, y no en Nueva York.



El juicio está previsto para mayo.