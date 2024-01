El Senado de EEUU rechaza petición para investigar violaciones de derechos humanos en Gaza

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

El Senado de EE.UU. rechazó este martes por la noche una petición que habría exigido al Departamento de Estado que informara al Congreso sobre cualquier prueba de violaciones depor parte de Israel enLa iniciativa, que fue presentada por, senador demócrata por el estado de Vermont, se saldó con una votación de 72 votos a favor de desestimarla y 11 en contra, pero evidencia diferentes posturas en la bancada de la formación progresista dentro la Cámara Alta de EE.UU. en cuanto a la ofensiva israelí sobre el enclave palestino.De haberse aprobado esta petición, el Departamento de Estado de EE.UU. habría tenido que elaborar en un plazo de 30 días un informe sobre si las acciones bélicas de Israel enestán violando losy acuerdos internacionales que, en caso afirmativo, podrían haber interrumpido la ayuda militar estadounidense al Estado judío."Israel tiene derecho a defenderse e ir a la guerra contra Hamás, pero no tiene derecho de llevar a esa situación a todo el pueblo palestino, incluyendo a hombres, mujeres y niños inocentes de(...) Y eso es lo que está pasando", había declarado Sanders antes de la votación.Además, éste añadió que los senadores estaban nerviosos porque este procedimiento "no tiene precedentes" en la Cámara Alta y porque EE.UU. "siempre" ha apoyado a Israel."El Congreso siempre ha apoyado a Israel en general, y esto empieza a cuestionar la naturaleza de la campaña militar", aseveró.La petición de Sanders fue apoyada, entre otros, por el senador Jeff Merkley (Oregón), que añadió que como representantes de EE.UU. tienen "la responsabilidad de hacer preguntas difíciles" sobre cómo se está desarrollando la ofensiva israelí en, en la que han sido asesinadas más de 24.000 personas durante 102 días de ataques.Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó en un comunicado que esta petición "no era el vehículo adecuado para abordar esta cuestión"."Aprobar esto sería un regalo para Hamás y para Irán. Mostraría una división entre Israel y Estados Unidos", advirtió el demócrata Ben Cardin, presidente de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., antes del escrutinio."Seguiré planteando estas cuestiones directamente a los funcionarios israelíes (...) Sin embargo, no creo que arriesgarse a la suspensión de toda la ayuda estadounidense o reprender públicamente a Israel de un modo que podría envalentonar a sus enemigos vaya a resolver estas preocupaciones ni a mejorar la situación humanitaria", expresó el senador demócrata por Delaware, Chris Coons, en un texto oficial.La petición de Sanders llega en un contexto en el que el presidente Joe Biden lleva pidiendo al Congreso 106.000 millones de dólares adicionales para reforzar la seguridad de Israel, Ucrania y otras necesidades militares desde finales de octubre.