Haley indultaría a Trump si fuera presidenta para evitar "más división" en EE.UU.

La exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, volvió a prometer este jueves que indultaría al expresidente Donald Trump (2017-2021) si fuera condenado por alguna de las cuatro causas o 91 cargos a los que se enfrenta.



"Para mí, lo último que necesitamos es un presidente de 80 años sentado en la cárcel porque eso solo va a crear más división en nuestro país", dijo Haley sobre su rival en la nominación republicana en un debate público organizado por la CNN durante la campaña en el estado de Nuevo Hampshire, segunda cita de las primarias conservadoras.



Y añadió: "Esto ya no se trata de si es inocente o culpable. Se trata de cómo volvemos a unir al país".



Asimismo, la aspirante afirmó que primero querría ver cómo se desarrollan los casos judiciales de Trump y permitirle "defenderse y demostrar si ha sido tratado de la manera equivocada" en los tribunales.

Trump, quien se llevó el aplastante 51 % de los votos el lunes en los caucus de Iowa, es el candidato favorito para la nominación republicana. En las votaciones de dicho estado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se situó en segundo lugar con el 21.2 % de los votos, seguido de Haley, quien consiguió el 19.1 % de los sufragios.



Las encuestas para las primarias del 23 de enero en Nuevo Hampshire tienen a Trump por delante, pero con Haley cerca, gracias en parte al apoyo recibido del popular gobernador del estado, Chris Sununu, quien compareció junto a ella en diversos eventos esta semana.



La exembajadora ante Naciones Unidas también está tratando de captar el voto de jóvenes moderados e independientes para que "vuelvan a casa, al Partido Republicano" en su difícil tarea de disputarle la hegemonía al exjefe del Ejecutivo estadounidense.



Así, Haley está intentando posicionarse como la alternativa a Trump y cree que tendría posibilidades de arrebatarle la nominación si, después de Nuevo Hampshire, supera todas las expectativas en el siguiente estado del proceso de primarias, Carolina del Sur, donde fue gobernadora entre 2011 y 2017.



La cadena ABC había organizado otro debate entre los aspirantes en Nuevo Hampshire, pero tuvo que cancelarlo el martes después de que Haley se negara a participar si Trump no lo hacía. El expresidente estadounidense ha optado por no acudir a ninguno de estos debates televisados del proceso de primarias.



Por su parte, éste participó en una serie de eventos este jueves y dijo que "hay que parar" a Haley, y que Sununu debería "dejar de perder el tiempo" con la candidata porque "no va a conseguir" ganar las primarias de Nuevo Hampshire.



Antes, Trump había impulsado una suerte de conspiración sobre el origen de Haley en la red social Truth Social, llegando a escribir incluso mal su nombre de pila.



A lo que Haley restó importancia durante su comparecencia en la CNN: "Conozco bien al presidente Trump. Eso es lo que hace cuando se siente amenazado, cuando se siente inseguro".