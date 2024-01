Austin regresa al Pentágono tras larga ausencia para tratar cáncer de próstata

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, regresó al trabajo en el Pentágono el lunes después de una ausencia de casi un mes a causa del cáncer de próstata que le detectaron y se reunió con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"En este momento importante, estoy contento de estar de regreso en el Pentágono", dijo Austin al inicio de la reunión. "Me siento bien y me estoy recuperando satisfactoriamente, pero sigo recuperándome, y agradezco todos los buenos deseos que he recibido hasta ahora".

Después de esa sesión, Austin acudió a la Sala de Manejo de Emergencias de la Casa Blanca para sostener una reunión con el equipo de seguridad nacional y discutir el ataque con dron en una base de Jordania —que causó la muerte de tres elementos de las fuerzas estadounidenses e hirió a varias decenas más.

La última vez que Austin fue visto en el Pentágono fue el 21 de diciembre. Había sido diagnosticado con cáncer de próstata a principios de ese mes y acudió al hospital para someterse a una cirugía por el cáncer el 22 de diciembre. Trabajó desde casa la siguiente semana.

El 1 de enero, fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed luego de sentir un dolor extremo y fue ingresado a la unidad de terapia intensiva. Estuvo allí dos semanas, pero no informó a la Casa Blanca ni a su segundo al mando que tenía cáncer, que se sometió a una cirugía ni que había sido llevado de nuevo al hospital e ingresado a terapia intensiva hasta días después. Informó al presidente Joe Biden y a otros dirigentes clave sobre su diagnóstico cuando llevaba más de una semana hospitalizado.

La falta de comunicación de Austin ha provocado cambios en las directrices federales y ha desencadenado una revisión interna en el Pentágono y una revisión del inspector general en torno a los procedimientos de notificación de su departamento. Ambas evaluaciones están en curso.

Austin ha estado trabajando de manera remota desde que salió del hospital el 15 de enero e hizo su primera aparición pública a principios de la semana pasada durante una reunión virtual con el grupo de defensa de contactos de Ucrania. Pronunció los comentarios de apertura para la reunión mediante una cámara que se retransmitió por internet.