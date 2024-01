Salvadoreño sospechoso por muerte de su esposa hace 33 años aguarda juicio en Virginia

José Lázaro Cruz, sospechoso por la muerte de su esposa hace casi 33 años y arrestado en Costa Rica en 2022, tendrá el 4 de abril su primera audiencia ante un tribunal del condado de Fairfax, Virginia, informaron este martes fuentes judiciales.



"En la audiencia se presentarán las evidencias preliminares para decidir si hay las suficientes como para proceder al juicio", dijo a EFE Laura Birnbaun, portavoz de la Fiscalía del Condado de Fairfax.



Cruz permanece en el Centro de Detención de Adultos del condado, a donde llegó el 18 de enero, y todavía no hay información sobre su abogado defensor, añadió la funcionaria.



El 30 de abril de 1991 la policía recibió informes de un apuñalamiento en West Falls Church (Virginia), unos 32 kilómetros al oeste de Washington DC, donde los agentes encontraron a Ana Jurado, de 24 años de edad, en la calle con una herida de arma cortante en lo alto del torso.



Testigos en el lugar dijeron haber escuchado un grito y que vieron a un hombre, cuya descripción correspondía a la la de Cruz, también de 24 años, que huía del lugar.



Cruz y Jurado estaban en trámites de divorcio, según el subjefe de Investigaciones de la Policía del Condado, Eli Cori. Jurado tenía un hijo de cuatro años de edad, que vivía con familiares en El Salvador, y dos hijas de tres años y de siete meses de edad respectivamente, que vivían con ella en Estados Unidos.



Cruz está acusado de apuñalar a Jurado en el cuello, causándole la muerte por hemorragia.



Las autoridades declararon sospechoso a Cruz y se emitió una orden de arresto en su contra, pero él escapó y viajó a El Salvador, según el Departamento de Policía del Condado de Fairfax.



La Policía indica que envió agentes a El Salvador en 1999 que, en una gestión para ubicar a Cruz, obtuvieron información sobre su paradero, pero entonces no había un tratado de extradición entre ese país y Estados Unidos, y el sospechoso no fue arrestado.



En julio de 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a la Policía de Fairfax que Cruz había sido arrestado al ingresar desde Nicaragua a Costa Rica, a donde viajaba para visitar a familiares.



Un año y medio más tarde Cruz fue transferido a los Alguaciles Federales de EE.UU, y extraditado a Virginia.



El jefe de la Policía del Condado de Fairfax, Kevin Davis, dijo a la prensa que desde la muerte de Jurado uno de los detectives en el caso, Fred Fife, ha muerto y su colega Rick Pérez se jubiló recientemente.



"Pero jamás olvidamos a la familia. Jamás hemos olvidado la gravedad de este crimen insensato y jamás cesamos en la investigación", añadió.

