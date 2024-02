Los meses sin días feriados, los "más largos" para el trabajador dominicano

Los empleados dominicanos disfrutarán este 2024 de 12 días feriados y seis fines de semana largos, con una excelente distribución a lo largo del año que permite planificar varias escapadas con los hijos o la pareja, sin embargo, hay tres meses que se pueden considerar los peores y más largos para el trabajador, ya que no se celebra nada que justifique un día no laborable. Descubre cuáles son.

De acuerdo con el calendario que publica el Ministerio de Trabajo cada año: junio, julio y octubre son los meses que no cuentan con días que puedan considerarse feriados, lo que significa que se debe de cumplir con la jornada laboral.

En el caso de junio y julio, el único gremio que estaría en desacuerdo en llamarlos los peores, son los maestros, ya que ambos coinciden con las vacaciones entre años lectivos, lo que le permite a los profesores dominicanos disfrutar de varios días de descanso antes de darle la bienvenida a un nuevo grupo de estudiantes.

En el caso de octubre, el primer mes del último trimestre del año, no hay quien lo defienda de ser el peor, ya que no cuenta con días no laborables y la temporada de compras se activa debido a las promociones que comienzan ante la perspectiva de las Fiestas Navideñas y otras celebraciones heredades de EE.UU.

¿Cuáles feriados quedan del 2024?

Enero siempre es considerado uno de los mejores meses del año por la cantidad de feriados que tiene -Año Nuevo, Día de los Santos Reyes, Día de Nuestra Señora de la Altagracia y el natalicio de Juan Pablo Duarte- y que este año se convirtió en el mes con más fines de semana largos.

A partir de ahora solo restan cuatro fines de semana extendidos y ocho feriados:

El más cercano de ellos será el próximo 27 de febrero, día en el que la República Dominicana celebra Independencia Nacional, que es inamovible.

29 de marzo, Viernes Santo, festividad religiosa, no se cambia, y un fin de semana largo desde el 29 al 31.

29 de abril será feriado gracias al cambio del Día del Trabajo, el cual se celebra cada 1 de mayo, pero que al caer miércoles se movió al lunes, dando lugar al cuarto fin de semana largo del año.

30 de mayo, día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, no se cambia.

El 16 de agosto, Día de la Restauración, otorga otro feriado con fin de semana largo incluido desde el viernes hasta el domingo 18. No se cambia, de acuerdo lo indicado en el artículo 35 de la Constitución de la República.

24 de septiembre es el siguiente feriado en la lista con la festividad en honor a Nuestra Señora de las Mercedes. No se cambia.

06 de noviembre, Día de la Constitución, será laborable y se cambia para el lunes 4 de noviembre. El último fin de semana largo del 2024.

25 de diciembre, Día de Navidad, no se cambia y con él se cierran los días feriados del año.