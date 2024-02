Los solicitantes de asilo han usado más de 64 millones de veces aplicación oficial de EEUU

Más de 64 millones de intentos de asilo en EE.UU. a través de la aplicación CBP One desde 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Los solicitantes de asilo que se encuentran en México han ingresado más de 64.3 millones de peticiones en una aplicación oficial implementada por la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, de las cuales unas 450,000 han derivado en el ingreso al país.



Según informó este lunes la cadena CBS News, en el poco más de un año de la puesta en marcha de la aplicación para teléfonos y dispositivos inteligentes CBP One, con la que el Gobierno de EE.UU. ha buscado agilizar el proceso migratorio en la frontera sur, se han producido de media cada mes unos cinco millones de solicitudes.



La cifra total de más de 64 millones registrada desde la implementación de esta herramienta digital, en enero de 2023, y hasta el pasado 8 de febrero abarca intentos repetidos del mismo solicitante.



De acuerdo a documentos gubernamentales internos obtenidos por la cadena, los funcionarios estadounidenses en las garitas de control de la frontera con México han permitido el ingreso al país de 448.701 inmigrantes que solicitaron una cita a través de CBP One, con el aviso de que deberán presentarse en un tribunal de inmigración.



Se trata de solicitantes que han tramitado sus solicitudes a través de la figura del 'parole' humanitario y quienes han sido sometidos a controles de seguridad.



La lista de países de origen de los solicitantes está encabezada por Venezuela, México, Haití, Cuba y Honduras, además de Rusia, El Salvador, Colombia, Chile y Guatemala.



La aplicación CBP One, que está disponible en inglés, español, portugués y ruso, es para uso de cualquier migrante que se encuentre físicamente solo en el centro o norte de México. Distribuye cada día 1.45 citas, el 30 % de las cuales se asigna a los solicitantes que más tiempo han permanecido en México.



A pesar de estos esfuerzos del Gobierno de Biden para fomentar una migración legal y controlada, el cruce de indocumentados registró en diciembre de 2023 un nuevo récord luego de que la Patrulla Fronteriza detuviera a 249,785 personas en la línea limítrofe con México, más que la anterior marca de 222,018 en diciembre de 2022.