Muerte de político danés resucitó a su exmarido, el falso sobrino de Danilo Medina

Desde que se separó del falso sobrino del expresidente Danilo Medina, hasta que se anunció su fallecimiento el pasado sábado, no se había vuelto a saber nada del político danés Søren Pape Poulsen. Ahora, su historia amorosa con el dominicano ha vuelto a generar interés.

Tampoco se sabía nada de Josué Medina Vásquez desde finales del 2022, cuando un periódico de Dinamarca expuso un comunicado enviado por Carlos Salcedo, el abogado de la familia de Danilo Medina afirmando que el exmandatario no conocía al joven y que tampoco tenía ningún vínculo familiar con él. En ese momento, la información también fue confirmada a Diario Libre por Salcedo.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/04/untitled.png Foto publicada por Josué Medina Vázquez y los comentarios lamentando su pérdida. (FUENTE EXTERNA)

Sin embargo, este sábado, el joven Medina resucitó en una de sus redes sociales tras publicar una foto luctuosa del político Pape Poulsen, lo que ha generado interrogantes sobre si finalmente, tras el escándalo hubo una reconciliación entre la pareja. La foto a blanco y negro publicada por el dominicano, no está acompañada de ningún mensaje, pero la publicación está llena de mensajes de personas ofreciéndole sus condolencias por la pérdida de Poulsen.

Søren Pape Poulsen, falleció el pasado sábado tras sufrir complicaciones de salud durante una reunión con la junta directiva del partido por lo cual fue conducido a un hospital, pero no pudieron reanimarlo. La información fue confirmada por el Partido Popular Conservador, del cual Pape Poulsen era presidente, confirmaron la noticia.

Sobre la pareja domínico-danesa

En septiembre de 2022, Søren Pape Poulsen admitió a través de su cuenta de Facebook que su esposo había estado diciendo cosas que no correspondían a la realidad, pero que hay otras que para él simplemente fueron un malentendido.

"Mi marido ha estado diciendo cosas que están mal, mientras que otras cosas se basan en malentendidos. Esta es información que también he pasado, pero de buena fe", dijo el político ya fallecido.

Días después de haber dado estas declaraciones, anunció a través de Facebook su rompimiento con su pareja a lo que agregó que "algunos días son más difíciles que otros. Hoy es uno de esos días".

"Algunos días son más difíciles que otros. Uno de esos días es hoy. Josué y yo nos estamos separando. Se ha escrito mucho sobre mi vida privada, etc. durante un tiempo. No quiero entrar más en esto, simplemente decir que ambos estamos de acuerdo en que nuestro matrimonio ha terminado y nos deseamos lo mejor en el futuro de la vida. No tengo más comentarios a los medios m. Florida. y pedir comprensión al respecto", escribió Pape Poulsen.

Según los datos aglutinados por un periódico danés que viajó hasta la República Dominicana para realizar un reportaje sobre Medina, además de la historia pública dada a conocer por Søren Pape Poulsen, la pareja está junta desde el 2013 y se casaron en el 2021.