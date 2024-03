Falso sobrino de Danilo Medina viajó desde RD para asistir a velatorio de su exmarido en Dinamarca

Compungido, conmovido y flanqueado por su hermana, así apareció Josué Medina Vásquez en el velatorio de su exmarido, el político danés Søren Pape Poulsen, quien falleció el paso 2 de marzo tras sufrir complicaciones de salud durante una reunión con la junta directiva del Partido Popular Conservador, del cual era presidente.

Medina viajó desde República Dominicana una semana antes del velatorio según reportan varios medios que asistieron a los actos fúnebres del político. También destacaron que el joven fue uno de los primeros en llegar y se hizo acompañar de su hermana quien llevaba unas "gafas de sol espectacularmente grandes y un postizo de flores negras".

Detallaron que no fue hasta el mismo día del sepelio cuando se supo que el dominicano asistiría se funeral, esto debido a que la ruptura entre ambos terminó convirtiéndose en un asunto público y descontento poco antes de las elecciones generales de 2022 de Dinamarca, después de que se supo que Medina Vásquez no había sido completamente honesto sobre sus antecedentes.

El joven fue recibido con un abrazo por Søren Vandsø, amigo íntimo su exmarido, quien se colocó en el centro de la catedral donde se expuso el cuerpo, según el periódico DR de Dinamarca.

Sobre la pareja domínico-danesa

En septiembre de 2022, Søren Pape Poulsen admitió a través de su cuenta de Facebook que su esposo había estado diciendo cosas que no correspondían a la realidad, pero que hay otras que para él simplemente fueron un malentendido.

"Mi marido ha estado diciendo cosas que están mal, mientras que otras cosas se basan en malentendidos. Esta es información que también he pasado, pero de buena fe", dijo el político ya fallecido.

Días después de haber dado estas declaraciones, anunció a través de Facebook su rompimiento con su pareja a lo que agregó que "algunos días son más difíciles que otros. Hoy es uno de esos días".

"Algunos días son más difíciles que otros. Uno de esos días es hoy. Josué y yo nos estamos separando. Se ha escrito mucho sobre mi vida privada, etc. durante un tiempo. No quiero entrar más en esto, simplemente decir que ambos estamos de acuerdo en que nuestro matrimonio ha terminado y nos deseamos lo mejor en el futuro de la vida. No tengo más comentarios a los medios m. Florida. y pedir comprensión al respecto", escribió Pape Poulsen.

Leer más Falleció político danés que se casó con el falso sobrino de Danilo Medina