El productor de la película de Michael Jackson niega que se limpie la imagen del ídolo

Graham King, el productor a cargo de la película 'Michael' que versa sobre Michael Jackson, negó que la obra sobre el Rey del Pop esté intentando limpiar la imagen del cantante, que fue acusado durante su vida de abuso sexual infantil.



"La vida de Michael fue complicada (...) Como cineasta trato de humanizar, más no de limpiar, para presentar la historia más convincente e imparcial que pueda plasmar en un solo largometraje y dejar que el público decida cómo se siente después de verlo", escribió King en un comunicado enviado a la revista especializada Variety.



Una persona del equipo de producción de la película que será dirigida por Antoine Fuqua aseguró al mismo medio de comunicación que el patrimonio del cantante fallecido en 2009, había dado libertad creativa a King y a su equipo para abordar la vida del ídolo.



No obstante, la cinta que tiene como protagonista al sobrino del intérprete de 'Billie Jean' Jaafar Jackson, tiene entre sus productores ejecutivos a John Branca, el abogado del patrimonio del cantante y al co-ejecutor del mismo, John Mcclain.



Además, según contactos de la publicación estadounidense, siempre hay un miembro de la familia Jackson en el set de rodaje del filme.



Asimismo, el director Dan Reed, que presentó en 2019 el documental 'Leaving Neverland', aseguró que había leído un borrador del guión de la película y lo calificó como "sorprendentemente falso", según Variety.



"A Jackson sólo se le ve cuidando a niños con cáncer infantil, bailando con una niña en silla de ruedas, arropando a varios niños pequeños, la mayoría sobrinos suyos, en fiestas de pijamas", dijo el director.



En 'Leaving Neverland', Reed abordó los casos de dos supuestas víctimas del cantante que en 2005 fue hallado no culpable de abusar sexualmente de un menor de 13 años



En 1993, Jackson también había sido investigado por un delito similar, pero el caso se resolvió fuera de los tribunales.



'Michael' comenzó su rodaje en enero de este año y se prevé que tenga su estreno el tendrá su estreno en abril de 2025.



Jackson murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años a causa de un paro cardiorrespiratorio por el que Conrad Murray, el médico del artista, fue condenado acusado de un homicidio involuntario.

