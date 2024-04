La tasa de desempleo de hispanos en EE. UU. baja al 4.5 % en marzo

La tasa de desempleo de los hispanos en Estados Unidos bajó al 4.5 % en marzo, cinco décimas menos que en el mes anterior, pero fue siete décimas más alta que la de la población en general, según informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).

Según el informe de BLS, el mes pasado la tasa de desempleo entre los hombres hispanos bajó tres décimas al 3.7 %, y la de desempleo entre las hispanas disminuyó cinco décimas y quedó en el 4.5 %.



La tasa general de desempleo bajó una décima al 3.8 % en un mes cuando la economía añadió 303,000 puestos de trabajo, esto es 33,000 más que los generados un mes antes.



La cifra de creación de empleos en marzo para todos los trabajadores en EE. UU. es muy superior a los 231,000 puestos netos creados al mes en promedio en los doce meses previos y está por encima de las previsiones que hacían los analistas.



El dato confirma la fortaleza del mercado laboral, pese a las altas tasas de interés, en un contexto en el que la Fed analiza datos como este para decidir cuándo comienza a bajar los tipos.



Los aumentos de empleo se produjeron en los servicios profesionales y empresariales, en la atención sanitaria, la construcción y el Gobierno.



Marzo cerró con 6,4 millones de personas desempleadas, un mes en el que los ingresos medios por hora aumentaron 12 centavos, o el 0.3 %, hasta los 34.69 dólares. En los últimos 12 meses, los ingresos medios por hora han aumentado un 4.1 %.

Tras las once subidas realizadas desde marzo de 2022, la Fed mantiene los tipos de interés desde julio del año pasado en una horquilla de entre el 5.25 % y el 5.5 %, su máximo nivel desde 2001.



Sigue a la espera de que se consolide la bajada de la tasa de inflación, que en febrero subió en términos interanuales una décima con respecto a enero y se situó en el 3.2 %.



El objetivo de la Fed sigue siendo devolverla al 2 %, aunque el presidente del banco central estadounidense ha explicado que no esperará a alcanzar esa cifra y, si la economía evoluciona "en términos generales como se espera", será apropiado comenzar a reducir los tipos "en algún momento de este año", apuntaba en un reciente acto público.



En opinión del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, los datos económicos recientes "no cambian el panorama general", que "sigue siendo de crecimiento sólido, un mercado laboral fuerte y una inflación que desciende hacia el 2 % en un camino a veces accidentado", apuntó esta semana.



"No esperamos que sea apropiado reducir nuestra tasa hasta que tengamos mayor confianza en que la inflación está bajando de manera sostenible hacia el 2 %. Dada la fortaleza de la economía y los avances en materia de inflación hasta ahora, tenemos tiempo para dejar que los datos económicos entrantes guíen nuestras decisiones de política", insistió Powell.



La próxima reunión del regulador tendrá lugar entre el 30 de abril y el 1 de mayo.