Biden destaca que Trump es la "principal amenaza para la libertad y democracia" en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que busca la reelección demócrata en noviembre, sostuvo este martes en una entrevista con Noticias Univisión que su oponente republicano Donald Trump es la "principal amenaza para la libertad y la democracia" en este país, con un discurso de "dictador" al que dice hay que poner atención.



Biden criticó nuevamente la forma despectiva en que el expresidente Trump (2017-2021), habla, en particular de los hispanos.



"El discurso de Trump utiliza frases como 'vamos a destripar la Constitución'. Dice que será un dictador desde el primer día y todos se lo creen", afirmó y recordó que el exmandatario "observó durante horas" desde su despacho de presidente el asalto al Capitolio, el 6 de enero del 2021, "la destrucción, el caos y las personas que fueron asesinadas" entre ellos policías.



Destacó también que Trump ha dicho que de ganar los comicios, liberará a quienes participaron en el asalto al Capitolio y que cumplen cárcel por sus actos.



"Pensemos en las cosas que dice, en cómo habla de las minorías, de los hispanos", indicó Biden, que ha criticado antes la manera en que Trump habla y ha reafirmado que el republicano no debe ganar "por el bien del país".



Durante la primera entrevista de Biden con un medio latino durante la campaña electoral, se centró en atraer nuevamente el voto hispano que lo apoyó en su victoria en 2020 sobre Trump al destacar las iniciativas que su Administración ha puesto en marcha en educación, salud y viviendas, temas prioritarios para esta comunidad, y de su compromiso de continuar buscando soluciones en tema migratorio.



Una reciente encuesta (Axios/Ipsos) ha mostrado que la preferencia por Biden entre los latinos ha caído 6 puntos desde el verano pasado: del 47 % en junio de 2023 al 41 % el mes pasado.



Mientras, la preferencia por Trump entre estos votantes en el mismo período aumentó del 29 % al 32 %.



Biden, que tiene un equipo de campaña para la comunidad latina, destacó que se han otorgado 10,000 dólares a familias para comprar su primera casa o mudarse debido a las tasas de interés; "millones" de nuevas viviendas o asistencia para alquiler, entre otras iniciativas.



"El interés del país en que hagamos eso es abrumador", aseguró el mandatario, que en su discurso del estado de la unión propuso créditos fiscales para compradores de su primer hogar.



En materia educativa destacó los 14,000 millones de dólares a instituciones universitarias que enseñan a hispanos, lo que también hizo para instituciones afroamericanas, destacó.



"Cada estudiante que se gradúa de escuela secundaria, que va a un colegio comunitario o a una universidad, tiene la misma capacidad que los estudiantes blancos pero", dijo para agregar que "las universidades no tienen estos grandes fondos".



Tras esa asignación, recordó, tendrán laboratorios para capacitarse. "Es abrumadoramente de interés no solo de la comunidad (latina), sino también del país aumentar la capacidad de estos estudiantes para que puedan aprender", argumentó el candidato demócrata.



Biden, que ha librado una larga batalla por regular los precios de la insulina -la diabetes afecta a latinos de forma desproporcionada- destacó con satisfacción que se puso punto final al alto precio de ese indispensable medicamento.



"Hay una mayor propensión entre los hispanos a sufrir diabetes y otras cosas", dijo para de inmediato destacar que se logró reducir el coste de 400 dólares al mes por la insulina a 35 dólares.



Destacó igualmente a Univisión que a partir del próximo año se reducirá el costo por las facturas de medicamentos.



Los pacientes de cáncer no pagarán más de 2,000 dólares al año "no importa cuál sea el total de sus facturas por medicamentos recetados".



"Algunos de estos medicamentos contra el cáncer cuestan 10,000 o 15,000 dólares al año", comentó Biden, quien ha señalado durante la campaña que Trump quiere "deshacerse de todos los programas que pusimos en marcha".