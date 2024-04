Dennis Quaid habla sobre la segregación de los latinos en EE.UU. en "The Long Game"

El actor Dennis Quaid recuerda haber sido testigo de la segregación racial que existía en Estados Unidos cuando era un niño. Ahora espera que revivir una historia real de dicha época en la cinta 'The Long Game' ayude a reflexionar sobre "el largo camino" que aún queda por recorrer para terminar con las injusticias.

"Creo que es importante que gente que nació después de los años 80 pueda ver estas historias para que se dé cuenta de lo mucho que ya hemos avanzado y lo lejos que aún nos falta por llegar", cuenta en una entrevista con EFE.

Inspirado en el libro 'Mustang Miracle', de Humberto G. García, 'The Long Game', de Julio Quintana, versa sobre la historia real de los San Felipe Mustang, un grupo de cinco jóvenes mexicoamericanos que en 1955 crearon su propio curso de golf de la mano de su profesor aficionado, JB Peña, que también tenía ascendencia mexicana.

"Tenemos que vernos y actuar como si perteneciéramos aquí", dice Peña, interpretado por Jay Hernández, a sus estudiantes para impulsarlos a superar los obstáculos de un deporte hasta entonces asociado con la clase alta y exclusivo para la gente blanca.

"Yo crecí en Texas, recuerdo la segregación, los baños diferentes, las fuentes de agua diferentes. La gente de color tenía que sentarse en el balcón y mirando hacia atrás, me parecía raro, incluso cuando era niño", confiesa Quaid, de 70 años y considerado uno de los mejores de Hollywood por proyectos como 'Breaking Away' o 'Far From Heaven'.

En la cinta, que llegará a salas estadounidenses este viernes, el intérprete da vida a Frank Mitchell, el mejor amigo de JB Peña, a quien conoció cuando ambos defendieron a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 'The Long Game' sigue el trayecto de ambos entrenadores en su camino para convertir en campeones a los jóvenes de bachillerato.

Mientras que a Mitchell por ser blanco le reconocen su valor por haber ido a la guerra, Peña es marginado por su color de piel y sus orígenes. Tanto él como sus estudiantes incluso llegan a ser criminalizados y sus oportunidades en la vida se ven limitadas.

Aunque muchos de los problemas que retrata la historia han sido superados, la discriminación sigue vigente y la amistad de Mitchell y Peña se presenta como una metáfora de unión entre los habitantes de un país tan diverso y multicultural como EE.UU..

"Sé que una película no va resolver estos problemas, pero nos muestra que nuestro país es un crisol de culturas y es importante unirnos como pueblo, ver nuestra propia cultura como un todo y a la vez conservar todas estas culturas en su individualidad", considera Quaid.

El filme ganó el premio de la audiencia en el festival de cine independiente SXSW de 2023, y tiene a personajes entrañables, como el rebelde y talentoso Joe Treviño, interpretado por Julian Works, o Pollo, el simpático trabajador del club de golf que encarna Cheech Marin.

"Creo que la historia en su conjunto es sobre el aprendizaje de la aceptación y la tolerancia", ahonda Quaid.

'The Long Game' también marcó el debut como productor ejecutivo del campeón mundial de boxeo Saúl "El Canelo" Álvarez, quien hasta entonces solo había tenido pequeñas apariciones como actor en cintas como 'Creed III' o el videojuego 'Undisputed'.

"Estoy orgulloso de ser parte de un equipo que está compartiendo la historia de cinco mexicoamericanos con determinación, que guiados por su pasión labraron su propio camino", dijo Álvarez en un comunicado.

La cinta tuvo una proyección especial en la Casa Blanca el pasado martes, en la que estuvieron presentes el director y parte del elenco.