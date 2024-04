Departamento de Justicia EE. UU. estaría investigando acuerdo de compra de la US Steel

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación antimonopolio sobre el acuerdo de compra de la siderúrgica U.S. Steel por parte de la empresa Nippon Steel por 14,900 millones de dólares (unos 13,864 millones de euros), venta a la que se oponen diversos sectores, incluido el presidente Joe Biden.

De acuerdo con el periódico Politico.com, se desconoce cuándo comenzó dicha investigación "profunda" aunque sí se sabe que fue recientemente, de acuerdo con el diario, que cita a dos personas con conocimiento directo del asunto, pero no autorizadas a hablar.



Señala además que el Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios y que la Nippon Steel y la U.S. Steel no respondieron al periódico de inmediato.



Esta investigación abona a las críticas que ha recibido el anuncio de compra en diciembre pasado del producto más grande de acero en EE. UU., que sigue bajo revisión de las autoridades federales.



La preocupación sobre la venta de la siderúrgica de 122 años con sede en Pensilvania ha llegado tanto de legisladores como de sindicatos entre otros, que han señalado que la empresa, un emblema del poderío industrial estadounidense, no debería ser propiedad de una empresa extranjera, aunque su sede sea Japón, uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, destaca el diario.

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, que visita Washington, dijo hoy que esperaba que el acuerdo propuesto avanzara en una dirección positiva, pero no criticó el escrutinio estadounidense de la transacción, durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Biden, destacó Político.

Previo a la visita de Kishida Biden había indicado que "U.S. Steel ha sido una empresa siderúrgica estadounidense emblemática durante más de un siglo y es vital que siga siendo una empresa siderúrgica estadounidense de propiedad y operación nacional".



El sindicato United Steelworkers, que representa a los trabajadores, también se opone al acuerdo de venta alegando que pone en riesgo los empleos.



Las empresas presentaron el martes el acuerdo para que lo revisen los reguladores antimonopolio de la UE, según un aviso publicado por la Comisión Europea. La UE tiene como fecha límite provisional el 17 de mayo para tomar una decisión.



El Comité de Inversión Extranjera del Departamento del Tesoro, que evalúa fusiones y otras inversiones de intereses no estadounidenses, lleva a cabo una revisión de la compra-venta como parte de ese proceso, recuerda el diario.