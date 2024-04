Jueza rechaza desestimar cargos de dos acusados en caso de documentos de Trump

La jueza Aileen Cannon rechazó desestimar los cargos contra los dos coacusados en el caso de mal manejo de documentos confidenciales por parte del expresidente estadounidense Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, según los documentos de la corte.

La jueza del tribunal de Fort Pierce, unos 200 kilómetros al norte de Miami, negó el pedido que había hecho la defensa de Waltine Nauta y Carlos de Oliveira, asistente personal y administrador de la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, respectivamente.



En el mismo caso el expresidente Trump y precandidato republicano a las elecciones de noviembre próximo enfrenta cargos de obstrucción y de retención deliberada de documentos oficiales relacionados con la Seguridad de EE. UU., los cuales son punibles con hasta 20 años de cárcel.

La jueza, que fue nominada durante el gobierno de Trump, rechazó los pedidos de ambos acusados de obtener un desglose más detallado de las acusaciones que enfrentan.



Detalló que no se puede afirmar que "la acusación en su conjunto carezca de información suficiente para ayudar a Nauta a prepararse para el juicio".



También determinó que los argumentos que desconocían del contenido de las cajas no eran motivo para desestimar el caso, sino que eran argumentos que ambos debían estar preparados para presentar en el juicio.



Nauta y De Oliveira se declararon no culpables en agosto pasado de cargos de obstrucción a la justicia relacionados con supuestos intentos de borrar imágenes de vigilancia en la residencia del expresidente, después de que Trump hiciera lo mismo en junio de ese año de más de una treintena de cargos criminales relacionados con su manejo de materiales clasificados después de dejar la Casa Blanca.