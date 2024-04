Buscan a expolicía hispano como presunto autor de dos asesinatos en el noroeste de EEUU

Las autoridades del estado de Washington (noroeste de EE.UU) buscan a un exoficial de policía al que acusan de matar a tiros a su exesposa y a otra persona y del que se cree que puede tratar de huir a México con su hijo de un año, fruto de una relación con otra mujer, según medios locales.



La policía estatal de carreteras emitió una "alerta ámbar", que son utilizadas en caso de secuestro de menores de edad, en la que identifica al buscado como Elías Huizar, de 39 años, y a su hijo como Roman Huizar, y piden a los automovilistas que vean el vehículo del ex agente, un Toyota Corolla plateado, que llamen al teléfono de emergencia.



Los hechos sucedieron la ciudad de West Richland, en el estado de Washington, en el exterior de la escuela elemental William Wiley, donde trabajaba la exesposa de Huizar, Amber Rodríguez, con quien tuvo dos hijos, actualmente de 5 y 9 años de edad, según el medio local Tri-City Herald.



Rodríguez murió en el lugar del tiroteo, según la policía, que indicó que no hubo otras víctimas.



En búsqueda de Huizar la policía registró su casa en West Richland, en donde halló muerta a una persona de la que solo dijo que no es el buscado, pero, según el citado medio, puede ser la madre de Roman Huizar.



El Tri-City Herald agregó que la exesposa de Huizar, de la que se divorció en 2020, había solicitado recientemente a la justicia que cambiase la custodia de los dos hijos que tuvo con él para protegerlos.



El expolicía de la ciudad de Yakima, que fue detenido en febrero pero quedó en libertad bajo fianza como sospechoso de una violación de la que fue víctima una amiga de su joven novia, está armado y es considerado peligroso, según un comunicado policial, en el que se advierte que puede cometer más crímenes en su huida.

