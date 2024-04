Minuto a Minuto: sigue el juicio de Donald Trump en Nueva York

09:39 a.m.abril 23, 2024

¿Qué pasa si Trump es condenado?

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/23/ap24113612209425.jpg

Trump enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, un cargo punible con hasta cuatro años de prisión, aunque no está claro si el juez intentaría ponerlo tras las rejas. Una condena no impediría que Trump vuelva a ser presidente, pero como se trata de un caso estatal, no podría perdonarse a sí mismo si fuera declarado culpable. Ha negado en repetidas ocasiones haber actuado mal.