La Fed resiste a la presión de Trump y mantiene los tipos pendiente del efecto arancelario

La Reserva Federal (Fed) resistió este miércoles a la creciente presión del mandatario estadounidense, Donald Trump, y mantuvo los tipos en su rango actual del 4.25 % al 4.50 %, a la espera de obtener más datos sobre los efectos de la política arancelaria lanzada por Washington.

Su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) cumplió las expectativas y mantuvo su postura de no reaccionar hasta poder emitir un juicio más claro sobre el impacto de los gravámenes. "Podemos permitirnos hacerlo porque el desempleo está en el 4.2 %", dijo en una conferencia de prensa su presidente, Jerome Powell.

El resto de indicadores respaldan igualmente su voluntad de cautela: la inflación subió en mayo un 2.4 % interanual, solo una décima por encima del dato de abril, y el Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo un 0.2 % en el primer trimestre a ritmo anualizado, lo que, según la cifra revisada, supone una décima menos que en el cálculo anterior.

"Es difícil saber con confianza cómo deberíamos reaccionar hasta que veamos realmente el impacto de los efectos", insistió Powell.

La Administración de Trump se encuentra actualmente negociando la sustitución de los mal considerados "aranceles recíprocos" por nuevos porcentajes. De momento, el único pacto sellado formalmente ha sido con el Reino Unido.

"No sabemos en qué se quedarán, pero es bastante evidente que lo harán más alto de lo pronosticado", añadió Powell, no sin destacar que las barreras arancelarias no son la única fuente de incertidumbre.

"Es sin duda un momento de verdadero cambio desde un punto de vista geopolítico, comercial y migratorio. No solo aquí, sino en todas partes. Están sucediendo muchas cosas. Esto no cambia la forma en que aplicamos la política monetaria a corto plazo, ni tampoco cambia nuestros objetivos", dijo.

Reitera independencia

El presidente de la Fed reiteró así la independencia de su organismo, al que Trump tiene en el punto de mira por no aplicar recortes con mayor celeridad. Este mismo miércoles, el líder republicano le reprochó "motivos políticos" para no hacerlo y advirtió que al país le está "costando caro".

Mientras la economía siga sólida, según Powell, lo correcto es mantenerse donde están.

El FOMC había coincidido en que la política monetaria se ajustará "según corresponda si surgen riesgos que puedan obstaculizar el logro de sus objetivos" y que sus evaluaciones tendrán en cuenta "una amplia gama de información, incluyendo datos sobre las condiciones del mercado laboral, las presiones y expectativas inflacionarias y la evolución financiera e internacional".

El patrón de la Fed

Los tipos se han mantenido en el 4.25 % y 4.50 % desde la reunión de enero, cuando la Fed rompió el ciclo de bajadas iniciado el pasado septiembre.

La mediana de los pronósticos de sus gobernadores previó este miércoles, en un informe aparte de perspectivas, dos recortes para 2025, hasta situarse en el 3.9 % (el equivalente a un rango del 3.75 % al 4 %). Estas cifras reflejan que la mayoría cree que esos descensos se producirán, aunque no significa necesariamente que vayan a ocurrir.

En ese mismo documento, rebajó a un 1.4 % su proyección de crecimiento económico para este año, lo que supone una disminución de tres décimas con respecto al 1.7 % estimado en marzo, y vaticinó que en 2025 y 2026 el desempleo aumentará ligeramente hasta el 4.5 % (desde un 4.4 % y 4.3 % anteriores).

Powell recalcó que hay una incertidumbre "inusualmente alta", pero también que esta alcanzó su punto máximo en abril y que desde entonces ha ido disminuyendo.

La próxima reunión tendrá lugar el 29 y 30 de julio. "Lo que todo el mundo en el FOMC quiere es una economía estadounidense sólida con un mercado laboral fuerte y estabilidad de precios. Tomaremos decisiones más inteligentes y mejores si simplemente esperamos un par de meses, o el tiempo necesario, para tener una idea realmente clara del impacto en la inflación, el gasto, la contratación y todas esas cosas", concluyó.