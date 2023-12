Un pago anual de 315,000 dólares, entre las exigencias de una influencer para tener un bebé

Una influencer de 23 años de Londres dice que no "sacrificará" su cuerpo para tener un bebé a menos que le paguen 315,000 dólares anuales para terapia, un entrenador personal y las necesidades del bebé, y que además le den un regalo por el parto y una transformación de mamá.

"Crear una vida humana requiere mucho sacrificio", dijo Jenny Darling a SWNS. "Nunca pondría mi cuerpo en eso de forma gratuita. No estoy dispuesta a sufrir".

La creadora de contenido nunca ha querido tener hijos y afirma que incluso llegó a pedir a los médicos que le quitaran el útero, pero consideraría ser madre si el hombre adecuado acepta sus condiciones.

Darling dice que tendría que estar casada antes de quedar embarazada, tener un acuerdo prenupcial con una cláusula de infidelidad, y tener unas vacaciones de embarazo en el extranjero.

"Los niños son caros. No querría traer a un niño a este mundo para que sufra", explicó. "Tendría hijos en términos de que sea una buena experiencia de maternidad para mí".

Además de la asignación anual de 315,000 dólares, los "no negociables" de Darling incluyen una doula y una empleada doméstica durante los primeros seis meses después del nacimiento de su bebé.

"No sé cómo las mujeres cocinan, limpian y trabajan como madres. Lo elogio, pero no será mi caso", declaró.

También exige un regalo de parto de lujo, como un coche o un apartamento, y una transformación de mamá, que incluiría una abdominoplastia y un aumento de senos.

No tiene planes de trabajar a tiempo completo, al menos durante los primeros años de la maternidad. Darling no ve hijos en su futuro, pero dijo que los consideraría si se cumplen estas condiciones. "No creo que sea mucho pedir", comentó.

La Carta Magna de la maternidad de Darling surge después de un polémico video viral que elogiaba los beneficios del estilo de vida DINK para parejas que tienen dos ingresos y sin hijos.

"Somos DINKs, nos metemos en aficiones snobs como el esquí y el golf", presumió el creador de contenido de finanzas personales John Eringman, de 28 años, en un clip publicado esta semana. "Somos DINKs, ya estamos planeando nuestras vacaciones europeas para el próximo año".

El debate resultante sobre la crianza de los hijos provocó que ni más ni menos que el padre de 11 hijos, Elon Musk, proclamara: "Eso está mal".