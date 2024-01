Padres reciben gemelos nacidos en dos días y años diferentes

Billy Humphrey, quien cumplió 36 años a finales de diciembre, y su esposa Eve Humphrey, residentes de Merchantville, Nueva Jersey, dieron la bienvenida a sus hijos gemelos, uno en Nochevieja y otro en Año Nuevo.

"Estaba muy emocionado por la posibilidad de tener a mis hijos en mi cumpleaños", dijo Billy Humphrey a "Good Morning America". "Fuimos ese día y no estaba seguro de si iban a nacer o no, pero tener al menos a uno de ellos en mi cumpleaños fue una gran bendición y un regalo".

Eve Humphrey, de 34 años, dijo que había ido al Hospital Virtua Voorhees en Voorhees, Nueva Jersey, el día anterior pero la enviaron a casa después de una falsa alarma. Regresó al día siguiente después de que se rompió la fuente.

"Se rompió la fuente. Y yo digo, 'Feliz cumpleaños. Creo que tengo que ir al hospital'", recordó la madre de tres hijos y profesora de biología a su esposo.

Para la noche del domingo, Eve Humphrey estaba de parto. La pareja dio la bienvenida primero al bebé Ezra a las 11:48 p.m. el 31 de diciembre, mientras que su hermano gemelo fraterno, Ezekiel, nació a las 12:28 a.m. el 1 de enero, lo que significa que los niños no solo nacieron en diferentes días, sino también en diferentes años, uno en 2023 y el otro en 2024.

"Fue una buena experiencia. Fue genial dar a luz a un bebé mientras todos hacen la cuenta regresiva y dicen 'Feliz Año Nuevo' y, ya sabes, fue como si tuvieran una fiesta de cumpleaños", dijo Eve Humphrey.

"Agradezco que todos estuvieran sanos y que todo saliera bastante bien. Así que eso es lo mejor que puedes pedir, especialmente porque son un poco prematuros y todo, que estén bien y yo también estoy bien", agregó.

Ezra, conocido como bebé A, nació pesando 6 libras. Ezekiel, inicialmente conocido como bebé B, nació pesando 4 libras y 15 onzas. Los gemelos llegaron antes de su fecha prevista para el 26 de enero, unos días después de alcanzar la marca de las 36 semanas.

Los padres dijeron que ambos estaban "impactados" cuando descubrieron por primera vez que estaban esperando gemelos la primavera pasada, a pesar de que los gemelos corren en ambos lados de sus familias.

"[El médico] dijo, 'Oh, hay dos latidos del corazón'. Y yo estaba como, '¿Qué es eso? ¿Estás segura?'" recordó Eve Humphrey sobre una de sus primeras citas médicas. "Y ella giró la pantalla y me dejó ver, y ella dijo, 'Sí, hay dos bebés allí dentro'. Y yo estaba simplemente en shock".

"Fue un poco difícil de asimilar por un tiempo", agregó Billy Humphrey, un pastor. "Dijeron, 'Vamos a tener gemelos. OK. Bien. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve eso?' Así que fue mucha información para procesar. Definitivamente, me alegra que me haya llamado por FaceTime. Probablemente habría pensado que estaba tratando de jugar alguna broma conmigo o algo así".

Los Humphrey dijeron que los gemelos están "muy bien" hoy.

"Ya tienen personalidades muy diferentes y se ven diferentes desde el principio", dijo Eve Humphrey, agregando que Ezra parece ser más tranquilo mientras que Ezekiel es más enérgico.

La familia espera ser dada de alta del hospital tan pronto como el martes, cuando los gemelos se unirán a su hermano mayor, Hezekiah, quien curiosamente cumplirá 3 años el 3 de enero.

"Están muy bien. Comen bien, todas las señales son positivas, así que definitivamente somos optimistas de que podamos irnos a casa hoy", dijo Billy Humphrey.

"[Estoy] ansioso por compartir cumpleaños juntos y celebrar juntos y todo lo que conlleva", agregó.