"Una epidemia total", más de 5 mil policías heridos en servicio durante el 2023 en Nueva York

Un total de 1,286 oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, siglas en inglés) resultaron heridos durante conflictos con sospechosos durante el último trimestre de 2023, lo que eleva la cifra anual final a un récord de 5,363 policías heridos, según datos del departamento.

El Precinto 40 en Mott Haven, en El Bronx, fue el campo de batalla más peligroso, donde 135 policías resultaron heridos durante enfrentamientos con infractores, muestran las estadísticas. A continuación, con 129 lesiones, se encontraba el Precinto 75 en Brooklyn, que abarca East New York y Cypress Hills.

Los Precintos 46 (128), 44 (126) y 47 (117), todos en El Bronx, completaron los cinco lugares más peligrosos para los mejores policías de la ciudad.

"No hay sorpresas reales aquí - todos son comandos muy ocupados donde los delincuentes se sienten alentados a luchar", observó una fuente del orden público.

Protestas radicales, un flujo de migrantes criminales, la reforma de fianzas, la retórica anti-policía y los fiscales indulgentes con el crimen son la mezcla que alimenta la tendencia peligrosa y perturbadora, según expertos consultados por The Post.

El presidente de la Asociación Benevolente de la Policía, Patrick Hendry, calificó los ataques a los policías del NYPD como una "epidemia total". Agregó: "Incluso las citaciones más simples se convierten en peleas campales. Nuestro sistema de justicia necesita enviar un mensaje claro, de una vez por todas: si atacas a un oficial de policía, te quedarás en la cárcel".

En 2022, el número de policías heridos por sospechosos fue de 4,724, mientras que en el 2021, los uniformados que sufrieron lesiones en ataques fue de 3,933.

La guerra tiene a los oficiales buscando pastos más verdes

El exteniente del NYPD, Rob Corbett, de 50 años, fue agredido y herido durante las protestas/disturbios por George Floyd en mayo de 2020.

Recibió un ladrillo en la cara mientras intentaba mantener la paz cerca del Barclays Center en Brooklyn y más tarde en Clinton Hill.

Corbett, quien necesitó puntos de sutura y extenso trabajo dental, se retiró en abril de 2022 después de 25 años en el trabajo y se trasladó a Florida, donde ahora es policía cerca de Orlando.

"No podía seguir haciéndolo [el trabajo del NYPD], dadas las leyes, ya sabes, los cambios en las leyes y todas esas cosas también", dijo Corbett a The Post esta semana. "Así que no era la profesión, era simplemente dónde estaba haciendo la profesión".

Corbett, quien tiene dos hijos, un niño de 12 años y una niña de 14, dijo que su nuevo trabajo le ha dado una nueva perspectiva.

"Aquí abajo es mucho más amigable. Sabes, es un mejor lugar para ser policía y las leyes son mucho mejores", explicó.

"Renuncié a mi rango y mi antigüedad, ya sabes, comencé desde cero con un gran recorte salarial. Pero la calidad de vida es un millón de veces mejor" Rob Corbett Exteniente del NYPD “