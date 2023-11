Dascha Polanco: "Creí que llegaría a Hollywood escondiendo mi dominicanidad, y ha sido lo contrario"

"Estoy tan orgullosa de ser dominicana. Yo creía que la forma en que yo iba a llegar a Hollywood era escondiendo esa parte de mí, y ha sido lo contrario, el ser yo y llevar mi bandera en alto es lo que me ha llegado a mí a donde yo estoy", fueron las palabras de la actriz Dascha Polanco al hablar sobre sus raíces y como ha logrado establecer una carrera firme en la desafiante industria del entretenimiento en Estados Unidos.

Enérgica, autentica y muy dominicana, son palabras que se pueden utilizar para describir lo que trasmite Polanco cuando habla sobre su vida, sus triunfos, batallas y las tragedias que todavía lucha por superar. Una tarde lluviosa en Nueva York, un sofá y un salón completamente vacío, se convirtieron en el escenario ideal para que Polanco abriera su corazón a Diario Libre y conversara sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida la muerte de su madre y la pérdida de su pareja en febrero de 2022.

La actriz, que saltó a la fama tras su papel de Dayanara en la serie Orange Is The New Black con el que ganó dos premios SAG como mejor reparto de televisión, también habló con seguridad del camino que la ha llevado al éxito, acompañada del ejemplo que sus padres le inculcaron mucho antes de emigrar a la ciudad de Nueva York.

"Si yo digo que mi peso me limita, pues me limita. Lo que tú digas es lo que tú crees y es cómo tú vivirás tu vida y yo soy un producto de eso" Dascha Polanco Actriz dominicana en Hollywood “

"Yo recuerdo mucho lo que yo pude observar de mis padres en mi niñez. Es que mis padres trabajaron mucho, entonces eso me dio a mí un sentido de urgencia y de motivación. Ellos tomaron el riesgo de venir a un país que no conocían, sin saber la lengua natal, nada, a trabajar en factorías, hasta que llegaron a inculcarme a mí lo que es el trabajo, lo que es evolucionar, tener un sueño, darme la oportunidad a mí misma", dijo Dascha emocionada, al mismo tiempo que recordaba su niñez en República Dominicana.

"Creí, pedí mucho y di la talla"

Una mujer abierta, de mirada firme, madura y segura de sí misma conversó sobre el arduo camino que ha atravesado internamente para mantenerse firme en sus sueños, el que dejó atrás en algún momento por el miedo de no ser aceptada por su físico o su peso.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/28/dascha-polanco.png Dascha Polanco en Dominican Voices, celebrado en Nueva York el 20 de octubre de 2023. (EDUARDO HOLGUÍN)

"Yo crecí con novelas, entonces viendo novelas y las películas que uno veía, uno siempre vio gente flaca, gente pequeña, gente blanca, rubia, tú sabes, también eso es lo que uno escucha, tú no puedes ser modelo, tú eres muy gorda, pero el soñar es tan importante, es algo como tan poderoso, porque uno se lo cree, uno lo siente y es lo que comienza a cambiar cuando uno ya se vuelve adulto", dijo Dascha.

"Antes todos los dominicanos eran bodegueros, ahora estamos mundial, estamos internacional, estamos haciendo bulla, y ahí fue que yo me di cuenta que eso era lo que yo estaba haciendo, tan orgullosa que yo estoy de ser dominicana" Dascha Polanco Actriz dominicana en Hollywood “

Recordó que, aunque hayan pasado los años, la duda siempre llega cuando menos se lo espera, aunque con el camino que ya lleva recorrido, sabe cómo ahuyentar el miedo y seguir adelante.

"La duda es la más importuna, esa duda siempre como que quiere aparecerse cuando no la llamo, pero yo creo que lo que me ayuda ahora a entender. Es que, si yo digo que mi peso me limita, pues me limita. Lo que tú digas es lo que tú crees y es cómo tú vivirás tu vida y yo soy un producto de eso, cuando yo me dije ´no, a mí no me van a elegir porque soy gorda o porque me veo de esta manera o lo que sea´, no me eligieron. En el momento que yo dije ´yo le voy a dar con todo y que sea lo que Dios quiere y que sea si eso es para mí, eso es para mí y si me muero mañana entonces qué´. Olvídate, que si me quieren, me quieren", expresó la dominicana.

"Uno no se prepara para esto"

Diez años de carrera en Hollywood le han permitido a Dascha identificar sus pasiones, incursionar en otras áreas del entretenimiento, pero también la han ayudado a conocerse a evolucionar y a "jocear" sus oportunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/28/dascha-polanco-2.png Dascha Polanco en Dominican Voices, celebrado en Nueva York el 20 de octubre de 2023. (EDUARDO HOLGUÍN)

"Yo te digo que uno no se prepara para esto, yo lo único que puedo decir es que yo creí, pedí mucho y cuando llega la hora de dar la talla yo doy la talla. Porque una batalla, no es que yo me levanto y así yo soy y ya, pero en verdad lo digo yo me revelo. Cuando tú me dices que no, digo que yo que sí. Voy a tener una década como actriz y yo sigo con ese amor por ser artista, yo me he expandido en el sentido de que creo más en mí ahora y digo ´espérate, yo tengo la oportunidad ahí´, y voy a hacer otras cosas que quería hacer. Quiero escribir, quiero hacer música, estoy creando música, estoy evolucionando como artista musical, porque cuando uno hace las cosas que uno quiere, que uno ama, la intención como que vale más para uno mismo", expresó Dascha.

"Yo no he vivido más tragedias que otros"

Sin rodeos, Dascha habla de la tragedia que le destrozó la vida en el año 2022 cuando perdió de manera repentina a su pareja, el productor dominicano Juan Abreu, conocido como Xtassy.

Polanco dijo que, desde aquel 3 de febrero, va superándose día a día, asumiendo y aceptando su dolor.

"Yo todos los días lo estoy superando, como rindiéndome a lo que quiera Dios y lo que quiera la vida y de saber que en cien años no vamos a estar aquí, ninguno vamos a estar aquí, la muerte está en la esquina, se oye mórbido, como muy áspero decir cosas así, pero en verdad uno lo dice de boca para afuera, pero uno en verdad no se da cuenta que la vida, literal, la vida es la experiencia y la que tú quieras vivir, con las circunstancias que tú tengas y yo no he tenido más tragedia que el otro y yo tengo que seguir hacia adelante, es la única forma que yo he podido hacerlo", indicó la actriz.

Dascha detalló que la muerte de su novio la devolvió al momento en el que perdió a su madre, en el que, según cuenta, aprendió lo que significa sentirse desamparada. Aseguró que las terapias también la han ayudado a ponerse de pies.

"Yo había pasado un dolor muy grande en mi vida, que fue el dolor de perder a mi mamá, cuando yo perdí a mi madre, yo entendí lo que es uno estar desamparado. Trato de ser positiva, pero siempre tengo que incluir algo negativo y quiero aprender a estar presente en lo positivo y con esa pérdida que me pasó el año pasado, me revolcó de nuevo los sentimientos de la pérdida de mi madre y el de uno sentirse como que, ´¿cuál es el sentido de todo?´. Cuando se me murió mi pareja, que fue febrero 3, a la semana yo estaba narrando un libro y te digo que no sé cómo yo lo hice, pero fue la única manera en la que yo podía como escapar por el momento de la realidad que yo tenía que enfrentar, que es sentir ese dolor, estar en el público, tener que todavía mantenerse relevante, porque estamos en una sociedad que tu o te montas o te apeas, y si tú no sigues en el tren, te vas a quedar atrás y el tren de atrás no sé si llegue, porque yo no tengo la misma oportunidad que todo el mundo y es mucha la presión", destacó Polanco.

Con el ojo en el cine dominicano

La actriz aseguró que ha recibido varias propuestas para hacer cine en República Dominicana, y que ya ha evaluado propuestas, aunque todavía no se haya dado la oportunidad.

"Me encantaría, yo soy muy patriota, me encanta. Me encantaría hacer cosas allá, de todo, de terror, de historia, de época, nosotros tenemos demasiada historia, y somos muchos. El dominicano es una persona que tiene mucho deseo de echar hacia adelante, ahora el dominicano aquí está en todo. Antes todos los dominicanos eran bodegueros, ahora estamos mundial, estamos internacional, estamos haciendo bulla, y ahí fue que yo me di cuenta que eso era lo que yo estaba haciendo, tan orgullosa que yo estoy de ser dominicana, pero yo creía que la forma en la que yo iba a llegar a Hollywood era escondiendo esa parte de mí, y ha sido lo contrario, y el yo ser yo, y llevar mi bandera en alto es lo que me ha llegado a mí a donde yo estoy", finalizó la actriz.

El pasado mes de octubre, Dascha Polanco estuvo presente en el evento Dominican Voices, donde varias personalidades del arte y la cultura en la ciudad de Nueva York compartieron sus experiencias sobre el desarrollo de la industria del entretenimiento y los desafíos que han enfrentado en su trayectoria. En la actividad se reaudaron 50 mil dólares que serviran para apoyar la fundación DREAM project, que ofrece educación Montessori a niños de Puerto Plata.

