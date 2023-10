Amazon Prime Video: estos son los títulos más esperados

Amazon Prime Video crece año a año con su contenido original y hace rato que ya se ha establecido como una de las plataformas preferidas de los usuarios. Aquí repasamos próximos estrenos, los más esperados por los fanáticos.

The Boys: Gen V

Era inevitable que el éxito de 'The Boys' desencadenara una expansión del universo. Tras la llegada de 'The Boys: Diabolical', una serie animada, en 2023 nos aguarda 'Gen V', un spin-off de 'The Boys' que promete causar sensación. La trama se desarrolla de forma paralela a la tercera temporada de 'The Boys', estrenada en 2022, pero ofrece un enfoque notablemente diferente. Mientras que 'The Boys' se caracteriza por su sátira política, feminista y anticapitalista, 'Gen V' opta por una comedia de instituto con adolescentes que, eso sí, mantienen su dosis de irreverencia.

The Continental

El universo de John Wick se expande también en la televisión. Además de la anticipada cuarta entrega de la saga, que llega el 24 de marzo de 2023, y el debut del spin-off protagonizado por Ana de Armas, se está preparando la primera serie televisiva titulada 'The Continental'. Los seguidores reconocerán el nombre como el de un área neutral en el mundo de los sicarios: un hotel donde prevalece la paz (por lo general) y los asesinos pueden relajarse.

Los Farad

Entre las nuevas incorporaciones de Amazon Prime Video se encuentra 'Los Farad', una serie creada por Mariano Barroso y Alejandro Hernández. El elenco está encabezado por los talentosos Miguel Herrán ('La casa de papel') y Susana Abaitua ('Patria'). La trama nos transporta a la Marbella de los años 80 a través de la historia de Oskar, un joven de origen humilde que se sumerge en el fascinante mundo de la ciudad, las élites y sus excesos gracias a una familia que le promete un futuro prometedor, aunque también lo involucra en negocios turbios.

Reacher (Temporada 2)

Tras convertirse en el mejor estreno en la historia de Amazon Prime Video, 'Reacher' regresa en 2023 con una nueva trama que probablemente solo conserve a su protagonista, Alan Ritchson. Aunque el reparto es nuevo, esperamos que la esencia que conquistó a los fans en 2022 siga presente. Basada en las novelas de Lee Child, la historia sigue a un militar retirado con una gran destreza para resolver misterios y administrar palizas.