Leo Messi gana el premio The Best 2023 superando a Erling Haaland

Leo Messi sumó un nuevo galardón a su infinito palmarés al ganar este lunes en Londres el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la FIFA, superando de forma inesperada al favorito Erling Haaland.

Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forna su tercer premio The Best, tras los obtenidos en 2019 y 2022, mientras que la española Aitana Bonmatí se llevó el galardón femenino, tras el triunfo con su selección en el Mundial.

Cuando parecía que el noruego Erling Haaland contaba con ventaja en las apuestas para llevarse el premio, con sus cinco trofeos ganados con el Manchester City, en un trío de finalistas que completaba el francés Kylian Mbappé, Messi se llevó un nuevo reconocimiento individual.

El jugador del Inter Miami y Aitana Bonmatí confirman con este premio el Balón de Oro ganado por ambos en 2023, después de haber logrado con sus selecciones los Mundiales de categoría masculina y femenina.

El argentino, que suma a sus tres premios The Best ocho Balones de Oro, se hizo con el galardón a pesar de que el Mundial de Catar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.

El jurado compuesto por capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales masculinos y femeninos, así como periodistas y aficionados de todo el mundo, confirmaron los premios de los últimos Balones de Oro.

Messi y Haaland quedaron empatados a puntos en la votación, pero la balanza se inclinó a favor del argentino, al haber sido elegido como primera opción por más capitanes de selecciones nacionales, según las reglas de la FIFA.

- Haaland, sin trofeo -

El jugador rosarino de 36 años superó de esta forma ante la sorpresa general al joven noruego, que parecía destinado a llevarse su primer gran reconocimiento individual, mientras que se cumplieron los pronósticos en el caso de Aitana, mejor jugadora del Mundial femenino.

Tras una temporada en el PSG en que solo pudo ganar la liga francesa y quedó eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones, Messi sumó después un nuevo título para su carrera en su nuevo club, el Inter de Miami, con la Leagues Cup norteamericana, el 39º de su carrera a nivel de clubes.

Por su parte, Aitana Bonmatí, que cumplirá el jueves 26 años, suma un nuevo trofeo individual tras el Balón de Oro.

"Cuando hace dos semanas se terminó el año 2023 sentí un poco de nostalgia. Ha sido un año excepcional, único, que recordaré todo la vida. Empezar así 2024 es un orgullo y se lo debo a los equipos a los que he pertenecido, Barcelona y selección española", dijo Aitana Bonmatí.

Aitana superó a su compatriota Jennifer Hermoso, tercera en la votación final, gracias a sus tres goles y dos asistencias en el triunfo de España en el Mundial femenino.

La segunda plaza fue para la colombiana de 18 años Linda Caicedo, estrella de la selección cafetera que llegó a cuartos de finales del pasado Mundial.

- Guardiola, mejor entrenador -

Como mejores entrenadores fueron designados Pep Guardiola en categoría masculina, ganador con el City de cinco títulos, y la neerlandesa Sarina Wiegman, finalista del Mundial con la selección inglesa.

Los premios de mejores guardametas se los llevaron el arquero brasileño del Manchester City, Ederson, y la portera de la selección inglesa, Mary Earps.

El premio Puskas al mejor gol del año 2023 fue para el brasileño Guilherme Madruga, del Botafogo SP, por una chilena desde fuera del área, mientras que el galardón de fair play fue para la selección brasileña por su posicionamiento contra el racismo.

Por último, el premio de aficionados recayó en un hincha argentino de Colon de Santa Fe, captado en un partido dando el biberón a su bebé.

En la ceremonia no faltó un homenaje a Mario Zagallo, Franz Beckenbauer y Bobby Charlton, fallecidos el año último año.