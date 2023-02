Petro pide aprobar sus reformas tras movilización masiva en su apoyo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes al Congreso "un acto de generosidad" para aprobar sus reformas, al término de la primera gran movilización de respaldo al gobierno desde su llegada al poder en agosto.



Miles de obreros, educadores y trabajadores de la salud, entre otros, respondieron desde la mañana a la convocatoria del primer mandatario izquierdista en la historia de Colombia, que presenta esta semana una ambiciosa batería de reformas al Congreso de mayoría oficialista.



"El presidente de la República de Colombia invita a su pueblo a levantarse, a no arrodillarse, a convertirse en una multitud consciente de que tiene en sus manos el futuro, el presente", expresó Petro desde un balcón de la presidencial Casa de Nariño.



En un largo discurso dirigido "al Congreso, a la política tradicional, a la oligarquía y a los más ricos", Petro les pidió que en un "acto de generosidad permitan [la aprobación de] las reformas".



Si no se ratifican esas iniciativas, "al pueblo es al que le corresponde profundizar esas reformas hasta donde ustedes digan (...) el cambio no consiste solamente en ganar unas elecciones, sino en movilizarse permanentemente".



Con instrumentos musicales y pancartas, los manifestantes se concentraron en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades, en la víspera de protestas convocadas por la oposición en rechazo a las políticas que Petro aspira a implementar en sus cuatro años de mandato (2022-2026).



Hasta ahora, el Gobierno solo ha divulgado el texto de su reforma de la salud, que pretende reducir la participación privada en el sistema y ampliar la cobertura a las comunidades más pobres y alejadas, fortaleciendo las capacidades del Estado.



El Ejecutivo también tiene previstos cambios en las pensiones, el régimen laboral y de justicia, y una ley para que los narcos se entreguen a cambio de beneficios judiciales.





- "Cambio" -



Petro quiere dar un giro de 180 grados a la política del país, gobernado por la derecha durante más de 200 años.



"El cambio no es posible sin el pueblo, lo que se eligió no fue solamente una persona (...), lo que se hizo en la elección fue volver al pueblo gobierno, fue volver al pueblo poder y eso tiene que expresarse", agregó frente a simpatizantes que coreaban su nombre y los ministros que ondeaban banderas.



En la capital, las marchas giraron en torno a la reforma del sistema sanitario.



"Es necesario y urgente reformar la salud en Colombia (...) nunca hay agenda para atender a un paciente o una cita, es injusto", dijo a la AFP Isabel Córdoba, una abogada afro y defensora de derechos humanos de 38 años.



Opositores y ciertos miembros de los partidos afines a Petro son críticos con esa modificación. Además de sus costos millonarios, señalan la posibilidad de que propicie la corrupción y precarice aún más al gremio médico.

Un puñado de detractores del mandatario portaron pancartas en las que se leía "Petro dictador".





- "A pupitrazo" -



El presidente cuenta con gran capacidad de convocatoria desde antes de ganar las presidenciales, en 2022. Un año antes lideró las masivas protestas que hicieron temblar a su antecesor, Iván Duque.



"El mensaje para los congresistas es que aprueben esa reforma a la salud, a pupitrazo [de manera exprés y sin espacio a debates] si es posible", añadió Córdoba.



Políticos de derecha y la empresas que se encargan actualmente de prestar los servicios de salud se resisten a las reformas.



"Reviven un sistema de salud pública que fue un desastre y lo peor: les entregan los recursos de la salud pública a alcaldes y gobernadores", criticó el exministro de Salud Fernando Ruiz en entrevista con Caracol Radio.



El Ejecutivo también prevé revelar un proyecto de ley para el "sometimiento" judicial de las "mafias" que se disputan las rentas del narcotráfico en el país que produce más cocaína del mundo.



La iniciativa contempla penas reducidas para los narcotraficantes que desmantelen sus organizaciones y otros beneficios como conservar el 10 % de sus fortunas.



La reforma de las pensiones busca llevar más recursos a los fondos públicos y fijar un ingreso mínimo para los adultos mayores.



El Congreso aprobó a finales del año pasado la reforma tributaria que aumentó los impuestos a los más ricos, propuesta por el gobierno. Pero en esta ocasión, el presidente del Senado, Roy Barreras, ha expresado reservas frente a la reforma de salud y la desmovilización de los narcos.