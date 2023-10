Ministra española de Igualdad afirma que "ninguna gran economía se sostendría sin las mujeres"

La ministra de Igualdad del Gobierno en funciones de España, Irene Montero, pidió este miércoles en Santiago de Chile poner a las sociedades del cuidado "en el centro de la agenda política" y aseguró que "ninguna gran economía se sostendría ni siquiera unos pocos días sin las mujeres".



"Es muy importante que la institucionalidad de todo el mundo entienda que las sociedades del cuidado tienen que pasar al centro de la agenda política y creo que en Europa hace falta escuchar mucho más a las feministas para entender esto", indicó Montero en la sede de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



La ministra fue una de las participantes en la 65 Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, un encuentro que se prolongará hasta el jueves y que busca dar seguimiento a los compromisos adoptados por la región en materia de igualdad de género y avanzar en la construcción de sistemas integrales de cuidados.



Durante el foro, se propondrá además la puesta en marcha de un pacto birregional por los cuidados entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, una iniciativa que es una "enorme noticia" y que ayudará al bloque europeo a "aprender" de los países latinoamericanos, según Montero.



"América Latina lleva la vanguardia en la lucha por al construcción de sistemas estatales de cuidados", añadió la ministra, quien arribó este mismo miércoles a Santiago y participará el jueves en la clausura del foro.



En su discurso, Moreno indicó que las grandes economías se sostienen "sobre los cuerpo de las mujeres, particularmente sobre las mujeres migrantes y que ninguna gran economía se sostendría ni siquiera unos pocos días si no existiesen cuerpos de mujeres que limpian, que cuidan, que aseguran esas tareas de cuidados".



"El modelo neoliberal es injusto en la medida que más de la mitad de la población, que somos las mujeres, estamos sosteniendo un sistema que debe ser cambiado para que todas podamos tener garantizados nuestros derechos", añadió Montero, quien pidió además construir los sistemas de cuidados "ajenos a la lógica de la externalización y la privatización".



Según datos de Cepal, las mujeres dedican un 19.6 % de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado en la región, mientras que los hombres apenas un 7.3 %, lo que supone casi el triple.



El organismo internacional, brazo de Naciones Unidas en la región, calcula además que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa en algunos países de la región hasta un 27.6 % de su PIB.

