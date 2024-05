El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, pidió este martes la pena máxima -30 años- para el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, acusado de estar implicado en una trama de corrupción en la estatal Pdvsa.



El parlamentario también pidió a los tribunales que consideren aplicar la pena máxima al empresario Samark López, por su supuesta participación en la trama, denominada 'Pdvsa-Cripto', por la que han sido detenidas 66 personas, y que tenía el objetivo, entre otros, de "dañar la economía" venezolana.



"Ojalá y lo metan 30 años de cárcel al traidor de Samark López y 30 años de cárcel al traidor de El Aissami", dijo Rodríguez, quien acusó a ambos de intentar "dañar el proceso de recuperación económica que había iniciado el presidente Nicolás Maduro".



El jefe de la AN nombró una "comisión especial" -que presidirá el primer vicepresidente del Legislativo, el oficialista Pedro Infante- para establecer la "responsabilidad política" de los acusados, a fin de que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) "desarrolle la responsabilidad penal de quienes incurran en tan graves delitos", según explicó Rodríguez.



El Aissami y López, además del exministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa, fueron detenidos el 9 de abril y luego imputados por los delitos de "traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir".



De acuerdo con la investigación, llevaron a cabo una conspiración económica, "simultáneamente con la corrupción", con el objetivo de implosionar la economía "a través de la destrucción de la moneda nacional y el alza astronómica" de la cotización no oficial del dólar en el país, donde la mayoría de los precios están fijados en la divisa estadounidense.



Este lunes, el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que los opositores Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio -los tres en el exilio- y Carlos Ocariz, a los que vinculó con "una conspiración política" ligada a 'Pdvsa-Cripto', planeaban "disolver el Estado por cualquier vía antidemocrática" en connivencia con EE.UU. y El Aissami.



El "enlace" entre unos y otros era, de acuerdo con Saab, James Story, funcionario estadounidense al frente de la oficina externa de EE. UU. para Venezuela -que operaba desde Colombia- hasta el año pasado.



El jefe de Estado, Nicolás Maduro, pidió recientemente "ser implacables" contra aquellos que "traicionen al pueblo y se corrompan" y, en este sentido, propuso una reforma constitucional para incluir la pena de cadena perpetua contra los "vendepatria" y los corruptos, para que "esa gente se pudra de por vida en la cárcel".

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.