El papa Francisco recordó este miércoles en su audiencia pública en la Plaza de San Pedro que las guerras son "siempre una derrota", a dos días de participar por primera vez en una reunión de líderes del G7 que tendrá lugar en el sur de Italia, donde también pretende hablar de cuestiones de paz.



"No nos olvidemos de la martirizada Ucrania. No nos olvidemos de Palestina e Israel, de Myanmar (Birmania) y tantos países que están en guerra. Hoy queremos la paz, la guerra es siempre una derrota, desde el primer día", aseveró Francisco.



Y pidió que se rece "por la paz", para que "el Señor siempre dé fuerzas" para luchar por ella.



Este viernes, Francisco será el primer papa en unirse a los líderes de las siete grandes democracias mundiales en un G7 organizado por Italia en Apulia (sur). El papa tomará parte en la sesión sobre la Inteligencia Artificial (IA), un tema que preocupa al pontífice, y donde pedirá que la tecnología respete la dignidad humana.



Francisco llegó a la basílica de San Pedro rodeado de cuatro niños en el papamóvil, desde donde saludó a los miles de fieles que se reunieron para escuchar su catequesis, que versó sobre la lectura de la biblia y el evangelio.



Durante el sermón, instó a los sacerdotes a no hacer homilías de más de ocho minutos, porque "la gente se duerme y pierde la atención", algo que ya expresó en enero de 2023, cuando sostuvo que éstas "son un desastre".



Los curas deben ofrecer a los fieles "un pensamiento, un sentimiento y una acción", y deben ayudar a "trasmitir la palabra de Dios del libro a la vida".

