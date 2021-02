$!Actas emitidas por el Estado Civil no perimirán en propuesta llevada al Congreso por JCE

Toda alteración o falsificación en las actas del estado civil, así como del asiento que de ellas se haga en el registro automatizado, en hojas sueltas o de cualquier modo que no sea en los registros destinados a ese fin, dan lugar a reclamar los daños y perjuicios que procedan, además de las sanciones establecidas en el Código Penal.

También la Junta Central Electoral podrá suspender la expedición de cualquier acta del estado civil que esté viciada o no haya sido instrumentada de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley.

De acuerdo al proyecto de Ley, las copias de las actas libradas o expedidas conforme a los registros de las oficialías del estado civil se tendrán por fehacientes, mientras no sea declarada su falsedad por un tribunal competente. Las mismas serán admitidas independientemente de su fecha de emisión, siempre que el documento no presente alteración o deterioro.

Actualmente, existe una resolución emitida por la junta Central Electoral que dispone que “las actas expedidas no vencen, siempre que estén legibles y físicamente en buenas condiciones”, sin embargo, muchas instituciones del Estado insisten en que los ciudadanos presenten actas “nuevas” para realizar procesos legales.

La propuesta de modificación a la Ley 659-44, sobre Actos del Estado Civil, sometida por la Junta Central Electoral al Congreso Nacional establecería de forma definitiva que las actas emitidas por ese organismo no perimen.

Código QR para obtener actos del estado civil; no será necesaria legalización

¿Cómo funcionará?

A este avance, seguirá la implementación de la firma digital y la obtención de las actas vía Internet, sin descartar la impresión física en lugares donde no sea posible la otra forma.

Declaraciones tardías

El proyecto busca simplificar los trámites para las declaraciones de nacimientos tardías podrán ser realizadas por cualquier persona mayor de edad que se encuentre dotada de su cédula de identidad y electoral.

Actualmente, existe una serie de requisitos que hace el proceso tortuoso que serían simplificados, de aprobarse la iniciativa y además la declaración tardía de nacimiento debe ser ratificada por sentencia del Tribunal competente, la cual es asentada al margen del acta de nacimiento. Esta parte ha sido omitida.

Las declaraciones de nacimiento dentro del plazo de 180 días establecido serán declarado por el padre o por la madre y también podrá ser hecha por los abuelos (as), tíos (as) y hermanos (as) del recién nacido, por la persona que tenga la guarda o custodia del niño, por el médico o cualquier persona que haya asistido al parto.

Sobre la automatización de las oficialías del estado civil, la JCE queda facultada para tomar todas las medidas que sean necesarias para estos fines, pudiendo en tal caso, establecer sistemas de registros, expediciones de actas y de certificaciones, que modifiquen o sustituyan los procesos y procedimientos tradicionales; incorporar los datos biométricos a los actos registrados; autorizar firmas digitales con la misma fuerza probatoria, siempre garantizando la autenticidad y seguridad de las informaciones.