$!Conoce los puntos fijos para la realización de pruebas PCR

Los residentes en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional tienen a su disposición puntos fijos para la realización de pruebas PCR de coronavirus.

En Santo Domingo Oeste, el Ministerio de Salud Pública puso a disposición puntos fijos en el Centro Comunal Las Palmas (lunes y miércoles de 8:00 AM a 12:00 PM), Subcentro Las Caobas (lunes, miércoles y viernes de 8:00 AM a 12:00 PM), Centro de Salud Hato Nuevo (martes y jueves de 8:00 AM a 12:00 PM), Centro Dr. Díaz Piñeyro (martes y jueves de 8:00 AM a 12:00 PM) y Cosalup en Herrera (lunes y miércoles de 8:00 AM a 12:00 PM).

Los residentes en Santo Domingo Este tendrán disponibles puntos fijos en el Centro de Primer Nivel Los Mameyes, el multiuso La Isabelita, hospital de Los Mina y el Centro de Primer Nivel Ralma. En estos cuatro lugares el horario será de lunes a viernes de 8:00 AM a 12:00 PM.

En el caso del Distrito Nacional se dispone de puntos fijos en varios sectores. Están disponibles puntos en el Centro de Primer Nivel Valentín Butten en Capotillo (martes de 8:00 AM a 11:30 AM), el Centro de Primer Nivel Los Manguitos en Capotillo (miércoles de 8:00 AM a 11:30 AM), el Centro de Primer Nivel La Ciénaga (miércoles de 8:00 AM a 11:30 AM), Centro de Primer Nivel Guandules II (miércoles de 8:00 AM a 11:30 AM), Centro de Primer Nivel Santo Cura de Ars (jueves de 8:00 AM a 11:30 AM), Centro de Primer Nivel Club de Madre (jueves de 8:00 AM a 11:30 AM), Centro de Primer Nivel Ana y Joaquín (jueves de 8:00 AM a 11:30 AM), Centro de Primer Nivel San Gabriel (jueves de 8:00 AM a 11:30 AM) y el Centro de Primer Nivel Sodeca (jueves de 8:00 AM a 11:30 AM).