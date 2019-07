$!Al menos un muerto y 13 heridos en un incendio en central eléctrica de Moscú

Al menos una persona murió y otras 13 resultaron heridas este jueves, en un grave incendio en una central termoeléctrica en Mitischi, en las afueras de Moscú , informó el Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia. "Según datos preliminares son 14 las víctimas : una persona murió, otra fue enviada en helicóptero a un centro de quemados y otras 12 personas recibieron atención médica de forma ambulatoria", dijo un portavoz de esa cartera citado por la agencia Interfax. El fuego se declaró en el precalentador de alta presión y se extendió a una superficie de 800 metros cuadrados . Las llamas alcanzaron hasta 50 metros de altura. De momento las autoridades no han adelantado posibles causas del incendio pero, según la televisión, pudo deberse a una explosión en una de las tuberías de gas que alimentan la central.

Una fuente citada por la agencia RIA Nóvosti aseguró que uno de los generadores de electricidad se desconectó automáticamente y no descartó que otro interrumpa su funcionamiento.



"La unidad disminuye la potencia hasta cero pero no hay riesgo de un corte de luz y es que otras unidades de generación han aumentado la producción de energía", comunicó por su parte el Ministerio de Energía que aseguró que el incendio de la central no afectará al suministro de energía eléctrica de la capital rusa.



El siniestro obligó a las autoridades a suspender el tráfico en los alrededores de la central termoeléctrica.