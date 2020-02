Barty regresa a Australia para estar con su familia

Doha, 28 feb (EFE).- En el calendario de la australiana Ashleigh Barty figuran ahora los torneos de Indian Wells y Miami, pero en vez de viajar directamente a Estados Unidos desde Doha, donde este viernes cayó ante la checa Petra Kvitova, regresará a su país a pesar de los dos largos trayectos que le esperan.

'Sí, a casa, a mi hogar', respondió sin dudar tras ceder en las semifinales del Abierto de Catar al ser peguntada por esa alternativa. 'Iremos a casa por unos días, para ponernos al día con la familia y luego ir a Indian Wells en el fin de semana', comentó.

'Esa es mi relajación, esa es mi vida. Creo que es gracioso, cuando vas a casa, ves a tus amigos y familia. Es increíble lo poco que se valora eso, pero yo tengo esa perspectiva', dijo.

'Me gusta pasar el tiempo con los que más quiero. Y sin importar si acabo de ganar un torneo o si he perdido en la primera ronda, realmente no importa', añadió.

'De ahí saco mi energía, recargo mis baterías y, sí, vuelvo a casa probablemente más que la mayoría de los australianos, aunque estamos lejos, pero siempre que pudo regreso, a la mínima oportunidad', dijo Barty. EFE