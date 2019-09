Sophia Loren cumple 85 años inmersa en su último filme dirigido por su hijo

Laura Serrano-Conde

Roma, 19 sep (EFE).- Sophia Loren cumple mañana 85 años y lo hace con la misma energía de siempre e inmersa en el rodaje de su nueva película, "La vita davanti a sé", que dirige su hijo Edoardo Ponti y cuyo estreno está previsto para marzo de 2020.

La diva italiana, icono de la belleza mediterránea admirada en todo el mundo, conmemorará el próximo año 70 años de carrera y quiere regalar a los amantes del cine un nuevo trabajo, un filme dramático, con mucha fuerza, en el que interpretará a una exprostituta judía.

Ganadora de dos Óscar (1962 y 1991) y un León de Oro de Venecia (1998), Sofia Villani Scicolone -su auténtico nombre- ha decidido ponerse delante de cámara a sus 85 años y por tercera vez bajo la dirección de uno de los dos hijos que tuvo con el productor Carlo Ponti y protagonizar esta cinta basada en la novela de 1975 de Romain Gary "La vida por delante".

Ya el israelí Moshe Mizrahi adaptó este libro con "Madame Rosa" (1977), que protagonizó Simone Signoret y que fue ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1978.

Pero la versión en la que bucea ahora esta romana nacida el 20 de septiembre de 1934 es "diferente", "profunda, desafiante y muy emocional", según explicó en julio el propio Ponti en una entrevista a la revista Variety.

Loren trabaja en su primer filme después de cinco años para meterse en la piel de Madame Rosa, una mujer judía que escapó del Holocausto y que, con extrema reticencia, cuidará de Momo, un niño senegalés de 12 años y de carácter complicado.

La eterna diva italiana ya ha sido dirigida por su hijo en "Voce umana" (2014) y "Between Strangers" (2002) y ahora demuestra, una vez más, que los años no pesan para ella.

Soplará las velas mientras se dedica a su gran pasión, el mundo del celuloide, donde ha trabajado junto a cineastas como Sidney Lumet, Ettore Scola y Vittorio De Sica, y actores como Cary Grant, Frank Sinatra, Marcello Mastroianni, Marlon Brando y Richard Burton, entre muchos otros.

Hija de madre soltera, creció en un ambiente pobre, en los suburbios de Nápoles en los tiempos de la II Guerra Mundial, hasta que a los 17 años fue descubierta por el productor Carlo Ponti, 22 años mayor, con quien se casó en México en 1957 y tuvo a sus hijos Carlo y Eduardo.

Se conocieron cuando Loren se presentó a Miss Italia 1951, concurso en el que salió elegida Miss Elegancia, y Ponti era uno de los miembros del jurado.

La actriz italiana explicó en su autobiografía "Ieri, oggi, domani. La mia vita", publicada en 2014, que aquel fue un día que marcó un antes y un después en su vida: "Nunca olvidaré la primera vez que sentí aquellos ojos mirándome, hace tanto tiempo, en un restaurante con vistas al Coliseo", escribió.

Símbolo de la sensualidad y erotismo del siglo XX, obtuvo su primer papel importante en 1954 cuando Vittorio De Sica la eligió para protagonizar a una vendedora de pizzas en "L'oro di Napoli" y seis años más tarde le dio el papel de Cesira en "La Ciociaria", con el que ganó su primer Óscar con solo 28 años.

Su segunda estatuilla la levantó en 1991, esta vez en reconocimiento a su carrera.

No han sido los únicos galardones que ha recibido, pues en su trayectoria profesional acumula más de cincuenta premios internacionales, entre ellos un premio BAFTA a la mejor actriz extranjera (1962), una Copa Volpi a la mejor actriz (1958), un León de Oro a su carrera en el Festival de Cine de Venecia de 1998, diversos premios David de Donatello, que otorga el cine italiano, y varias nominaciones a los Globos de Oro.

Entre sus numerosos trabajos, Loren siempre será recordada por películas como "Africa sotto i mari" (1953); "Attila" (1954); "Peccato che sia una canaglia" (1954); "That Kind of Woman" (1959); "La Ciociara" (1960); "Matrimonio all'italiana" (1964), "I girasoli" (1970); "Una giornata particolare" (1977) o "Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova" (1978). EFE

