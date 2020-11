VanVleet busca salir de los Raptors y tratar la agencia libre

Redacción Deportes (EE.UU.), 11 nov (EFE).- Con la agencia libre de la NBA programada para comenzar la próxima semana, el base Fred VanVleet tiene los ojos puestos en presentarse por primera vez y conocer el valor real que puede tener de cara a su futuro.

'Estoy tratando de que me paguen', dijo VanVleet en una aparición en el podcast 'The Old Man and the Three' de J.J. Redick. Agregó que 'No soy tímido por eso'.

VanVleet, de 26 años, llega al mercado con una desarrollo impresionante construido durante cuatro temporadas con los Raptors de Toronto, equipo al que en la temporada 2019-20 les ayudó a ganar el título de campeones de la NBA.

El jugador no reclutado ha emergido en las últimas dos temporadas, terminando el más reciente campeonato con sus mejores promedios como profesional de 17,6 puntos; 6,6 asistencias; 3,8 rebotes y 1,9 robos de balón en 54 partidos que disputó.

Durante los playoffs también lideró a los Raptors con un promedio de 19,6 puntos en 11 partidos antes de que estos fueran eliminados por los Celtics de Boston en el séptimo partido de la ronda de semifinales de la Conferencia Este.

'No tengo que decirle a la gente que valoro ganar', comentó VanVleet, quien agregó que 'nunca he estado en un equipo perdedor en toda mi vida. Gané un campeonato, y ahora es el momento de cobrar'.

'Sólo llevo cuatro años, pero siento que estoy a punto de florecer aún más, con más protagonismo y asumiendo más responsabilidad en el juego', subrayó VanVleet.

El base de los Raptors también dijo que 'voy a estudiar todas las ofertas sobre la mesa. Sé que valgo, y veré si sus mentes están en el mismo lugar que la mía. Si no, entonces tomaremos el mejor trato sobre la mesa'.

La agencia libre de la NBA comenzará el próximo 20 de noviembre, dos días después que se haya celebrado el sorteo universitario, que este año fue aplazado por la pandemia del coronavirus.EFE