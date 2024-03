Tribunal levanta orden de arresto a Rafael Paz tras presentarse este martes

El abogado del candidato a diputado Rafael Paz dijo que la orden de arresto por rebeldía emitida por la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional quedó levantada este martes, tras su defendido presentarse al tribunal.

Joan García Fabián informó que acudieron en horas de la mañana a tomar conocimiento del proceso, del que dijo, se enteraron por las redes sociales. Paz es requerido en los tribunales por una querella de acción privada en su contra.

"Cuando fuimos a constatar la situación del expediente, nos pudimos percatar que Rafael no ha sido notificado ni en su domicilio ni en nuestro despacho. Si no que se colocaron unos domicilios que no se corresponden con los sitios donde él vive ni mucho menos de su lugar de trabajo", manifestó García Fabián a Diario Libre.

Argumentó que esto se hizo con la "firme intención de que se dictara orden de captura y rebeldía".

"Ya no existe al día de hoy una orden de arresto, lo que hay es una audiencia fijada para el día 21" Joan García Fabián, abogado de Rafael Paz “

García Fabián dijo que esta situación, por la que es llevado a los tribunales Rafael Paz no es nueva. "Es recurrente, pasó para el 2020 y que se repite con los mismos actores en el fragor de la campaña electoral".

El abogado explicó que conocerán lo que tiene el expediente el jueves, el día de la audiencia, cuando le entreguen copia.

"El tribunal solo se limitó a convocarnos para la audiencia", comentó sobre la visita de hoy.

Manifestó que como se trata de una acción privada, el que hace la notificación es el propio persiguiente.