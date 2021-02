$!Informes contra Díaz Rúa no incluyen cuentas del PLD, declaró testigo

La testigo número once se expresó durante el interrogatorio en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde validó información financiera y cheques manejados por el imputado Víctor Díaz. Los datos estaban contenidos en un CD que le remitiera la Superintendencia de Bancos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que fueron mostrados en audiencia.

La analista Jissel del Carmen Paulino Cáceres, testigo del Ministerio Público en el juicio de los sobornos de Odebrecht, aclaró ayer que para realizar su informe financiero sobre los dineros de Víctor Díaz Rúa, no tomó en consideración las cuentas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como alega la defensa de ese acusado.

Díaz Rúa insiste

La defensa de Víctor Díaz Rúa insistió en que el Ministerio Público incorporó montos de cuentas estatales y las incluyó como parte de los dineros personales y empresariales de Díaz Rúa, quien, además de haber sido ministro de Obras Públicas, se desempeñó como secretario de finanzas del PLD.

Sin embargo, Miguel Valerio, coordinador de la defensa de Víctor Díaz, restó importancia a los montos incorporados en el CD, a través de la testigo Paulino Cáceres y calificó el testimonio como “una pérdida de tiempo”.

“Esto ha sido una pérdida de tiempo, porque hemos visto la presentación de cheques que, sumados todos, no llegan a más de RD$200 mil... Hubo más de 40 pruebas que nosotros contabilizamos que ella no reconoce. El Ministerio Público no ha probado un soborno, y si el enriquecimiento de Víctor Díaz son esos RD$200 mil, entonces vamos muy bien”, se mofó el abogado.

Advirtió que el jueves, cuando le toque el turno de contrainterrogar a la testigo, “le tenemos un regalo”.

“El jueves se verá que este es el expediente más vacío que ha pasado por este tribunal de primera instancia del Distrito Nacional”, especuló.

Más temprano la defensa de Díaz Rúa había solicitado al tribunal ordenar un peritaje al CD que incorporó el Ministerio Público como prueba en el juicio, pero las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo rechazaron ese pedimento.

Al motivar su objeción, el abogado Miguel Valerio argumentó que ese CD nunca fue individualizado como prueba en la acusación por corrupción.

Pero al denegar la solicitud, las juezas advirtieron que las partes recibieron cada una de las piezas de la acusación, incluyendo los CD de la Superintendencia de Bancos, utilizados por la testigo para realizar sus informes financieros. Además explicaron que la diligencia que solicitaron los abogados de Víctor Díaz, debió hacerse en la etapa anterior, que ya ha sido superada.