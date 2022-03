Atracado y raptado cuando abordó un carro público

Los secuestros exprés y atracos ejecutados por delincuentes que se hacen pasar por choferes y pasajeros del transporte público vuelven a ser un dolor de cabeza para quienes circulan por las calles del Gran Santo Domingo.

Durante la tarde de este jueves, un joven de 26 años fue secuestrado a punta de cuchillo y amordazado por tres antisociales que iban a bordo de un vehículo, haciéndose pasar por chófer y pasajeros, para quitarle sus pertenencias.

Según la versión del joven, salió del metro justo en la estación Concepción Bona, luego tomó el vehículo para dirigirse hasta su hogar. Indicó que los delincuentes lo dejaron varado en el populoso barrio Guachupita, próximo al Río Ozama, alrededor de las 7:30 de la noche.

El afectado contó que el vehículo abordado estaba pintado de gris y que el chófer tenía un t-shirt azul y pantalón deportivo, mientras que los dos pasajeros son de apariencia delgada y ambos vestían camiseta blanca.

Indicó que le robaron su celular, marca Huawei P40, siendo presionado para que entregara la contraseña de desbloqueo del aparato. Asimismo, cargaron con su lonchera y una mochila con sus pertenencias personales, incluida una laptop marca HP, negra, propiedad de la empresa donde labora.

"Ellos se veían normales como los chóferes y pasajeros de siempre... no me pidieron que me montará delante, estaba muy cargado con la mochila y decidí tomar ese asiento. El carro arrancó y de repente uno de los de atrás me puso un cuchillo en el cuello, me amenazaron y fue así que me amarraron y que quitaron mis pertenencias", relató el joven.

Manifestó que el miedo y los nervios se apoderaron de él, pues mientras era amordazado y amenazado por los delincuentes, vio cómo el conductor se dirigía por una ruta desconocida, por lo que sintió que perdería su vida.

"Cruzaron el puente de la 17 y luego bajaron por la rotonda hasta llevarme a los barrios cerca del río", agregó la persona afectada.

Luego de ser dejado en Guachupita, se acercó a una casa para pedir ayuda. Dijo que una señora con su familia le brindaron auxilio y que, además, pudo recuperar su mochila, sin la laptop, y su billetera con todos sus documentos personales, pero sin las tarjetas de crédito.

"Me ayudaron a recuperar mis documentos y me pidieron un taxi que me trajo a la casa", contó.

Tras este momento, el joven explicó que al llegar a su hogar se quedó en shock y sintió que puso los pies sobre la tierra cuando contó lo sucedido a su familia.

El joven se dirigió al Palacio de la Policía Nacional donde denunció el hecho bajo el acta de denuncia 1415911.

Este viernes se dirigirá al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) para tratar de rastrear los equipos sustraídos.