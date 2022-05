Aún no regresa al país diplomático dominicano liberado tras secuestro en Haití

La familia del agregado comercial dominicano Carlos Guillén Tatis, secuestrado en Haití y ya liberado, se quejaron este miércoles que no ha podido establecer una comunicación directa con su pariente para conocer más de cerca su situación.

“En un secuestro, sufre el secuestrado, pero también la familia”, comentó a Diario Libre Yohan Doñé, sobrino del diplomático y quien fue autorizado por la familia para hablar con los medios de comunicación.

Doñé contó que hasta el momento solo han recibido una llamada, pero de parte del propio Carlos Guillén Tatis, quien le marcó a su hijo David para comunicarle que se encuentra bien. “Nos enteramos hasta de la liberación por la prensa, no nos llamaron directamente”, aseguró Doñé.

Guillé Tatis se desempeñaba como consejero agrícola de la Embajada de la República Dominicana en Puerto Príncipe y fue secuestrado el pasado viernes, al mediodía, en la comuna de Croix-des-Bouquets, una zona controlada por la banda 400 Mawozo, la misma pandilla que en octubre de 2021 secuestró a 16 misioneros estadounidenses y un canadiense.

Carlos Guillén Tatis viajaba en una yipeta verde marca Toyota, con placa dominicana, no de diplomático. También estaba acompañado de otra persona, un haitiano, liberado inmediatamente. Las informaciones de los medios de haitianos y dominicanos es que la pandilla exigió 500,000 dólares para liberar a Guillén Tatis. Se desconoce si se pagó por el rescate del diplomático.

La madrugada de hoy el canciller dominicano Roberto Álvarez informó sobre la liberación de Carlos Guillén Tatis.

“Nosotros no sabemos dónde llamarlo y no tenemos esa comunicación de ver ahora mismo cómo ha seguido… si le prestan el teléfono, nosotros sabemos (cómo está)”, indicó Yohan Doñé, quién también mostró la preocupación de la familia de por qué Carlos Guillén no ha regresado al país, si se trata de un proceso que deben agotar.

"A estas alturas no nos dicen si viene o no. Uno tiene la preocupación, seguimos preocupados", expresó Doñé.