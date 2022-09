Omar Fernández busca que crueldad hacia animales se penalice hasta con 3 años de prisión

El diputado de la Fuerza del Pueblo Omar Fernández espera que en esta legislatura sea aprobado su planteamiento de reforma a la Ley de Protección Animal y Tenencia Responsable 248-12 en el que eleva las penas por maltrato, negligencia y crueldad.

Fernández señaló que hace la modificación a la legislatura por considerarla "insuficiente" y teniendo en consideración que "nunca" se desarrolló un reglamento para su correcta aplicación, además de otras debilidades que señaló como las sanciones.

"Hay una baja conciencia y criterio de cómo debe ser el cuidado de los animales en nuestro país", lamentó el diputado, quien informó que hace dos legislaturas sometió el proyecto de modificación, pero este caducó, por lo que lo reintroducirá en la próxima semana.

El diputado por el Distrito Nacional informó que con la modificación se sancionará con hasta tres años de prisión y hasta 50 salarios mínimos la crueldad y maltrato animal. Además, la creación de una procuraduría especializada de protección animal.

Otro planteamiento es la edificación de al menos un centro, a cargo del gobierno central, de vacunación y esterilización en las 31 provincias del país y el Distrito Nacional para evitar la "reproducción irresponsable de los animales callejeros y para que no transmitan enfermedades".

“También estoy planteando una redistribución de lo recaudado por las multas e impuestos de los abusadores de animales”, indicó Fernández, quien explicó que en la nueva introducción del proyecto también se contemplan incentivos a empresas que sean amigables para las mascotas.

"Albergo la esperanza de que en esta legislatura se pueda conocer con celeridad con la comisión que le toca y que pueda contar con el apoyo de los demás colegas porque me parece que sería una adecuación a una ley muy necesaria en estos momentos sobre todo para que haya verdadera sanción y para que tengamos más criterios los dominicanos de cómo tratar a los animales", expresó.

Sobre por qué perimió el proyecto de modificación, Omar Fernández señaló que se trató de un tema de prioridades. "Me parece a mí que, lamentablemente, esta reforma de esa ley no es una prioridad en estos momentos ni cuenta con la voluntad política necesaria, quizás, para aprobarse. O sea, no es que yo dude que los demás diputados aprobasen una pieza como esta. Pero a lo mejor, los proyectos que vienen con voluntad política que emanan del (Poder) Ejecutivo u otros proyectos, a lo mejor han tenido más suerte que esta", dijo.