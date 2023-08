Inauguración de hospital en SDN se convierte en mitin político

La entrega de un hospital en la Ciudad de la Salud, en Santo Domingo Norte, se convirtió este jueves en un pequeño mitin político en apoyo al presidente Luis Abinader y al Partido Revolucionario Moderno (PRM)

Durante la entrega del hospital general y especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp, una multitud ingresó a la plaza, donde pedían cuatro años más al presidente Abinader.

Los mismos portaban afiches bien elaborados del jefe de Estado y de algunos precandidatos del PRM del municipio. En la avenida Charles de Gaulle, permanecían los autobuses en que fueron transportados.

Aunque no es nueva la presencia de simpatizantes que piden la reelección del mandatario en las actividades gubernamentales, la este día triplicó a las fechas anteriores. Sin embargo no fueron desalojados de la zona, como ocurre cuando las personas se aglomeran para protestarle al gobernante por algún problema en particular.

Se aproxima la hora cero

El jefe de Estado tiene justo una semana, hasta el próximo jueves 17 de agosto, para decidir sí opta o no por otra gestión. Esa es la fecha equivalente a los 45 días previos a las primarias en que los partidos deben depositar ante la Junta Central Electoral (JCE) la lista con los precandidatos, según la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

La veces que se le pregunta al Presidente si ya decidió ir por cuatro años más, él responde que lo medita y consulta con amigos y especialistas.

El pasado domingo coqueteó con esa posibilidad durante la inauguración de un área recreativa en la Urbanización Fernández del Distrito Nacional, en donde dijo: "El cambio sigue". El cambio fue parte de su eslogan de campaña en 2020 y ha sido centro de su línea de comunicación durante su gobierno.