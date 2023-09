Residentes del Capotillo y La Zurza en silencio ante tiroteo que dejó un muerto y varios heridos

Todo parecía normal, cuando alrededor de las 9:00 de la noche del jueves pasado, los barrios Capotillo y La Zurza en el Distrito Nacional vivieron una noche de profunda crisis y caos. Un intenso tiroteo irrumpió en estas zonas, dejando al menos una persona fallecida y cinco heridos. Los disparos, que parecían sacados de una película de acción, dejaron a los residentes en un pánico paralizante que los mantuvo en un silencio aterrador.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, la mañana siguiente, nadie estaba dispuesto a brindar información y preferían alejarse de la cercanía de la prensa por temor a aparecer en las cámaras. Muchos se refugiaron en el mutismo, temerosos de las consecuencias que podrían sufrir al hablar.

La chispa que desencadenó esta tragedia fue la muerte de Luis Felipe Reyes, conocido como "Oscar Soco". Este hombre de 37 años, según sus familiares, perdió la vida al recibir un disparo en el pecho mientras intentaba proteger a su esposa de un intento de atraco la madrugada del pasado domingo. Dando seguimiento a este incidente, los integrantes de la banda se presentaron la noche del jueves a Capotillo con la intención de atacar a los familiares del fallecido.

Tras el hecho, agentes policiales llegaron a El Callejón, en el Capotillo, y los delincuentes se enfrentaron a tiros con ellos corriendo hasta La Zurza disparando.

Franklin Mora, de 54 años, perdió la vida en este trágico episodio. La hermana de la víctima narró con dolor que Franklin estaba entrando a la casa junto a su nieto de tres años en brazos. Lo protegió empujándolo hacia la vivienda, pero él fue alcanzado por un disparo en la cabeza.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/01/tiroteo-en-la-42-44-b5256c91.jpg Sector Capotillo. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/01/tiroteo-en-la-42-40-43a18947.jpg Agentes del Dicrim llegando a la zona donde inició el tiroteo. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI )

Los heridos fueron identificados por la Policía Nacional como José Alberto Medina, de 23 años; Luis José Montero Javier, de 22; Alfredo Félix Félix, de 31; Jeferson Paulino, de 20; y el ciudadano haitiano Richelol Bauter, de 21.

Pese a que la uniformada mencionó cinco heridos, la directora del Hospital Francisco Moscoso Puello, donde fueron ingresados, indicó que solo recibieron cuatro y a la persona fallecida. De estos, tres están siendo atendidos en el área de emergencias debido a heridas de bala en el tórax y las extremidades, mientras que un joven de 20 años fue sometido a una cirugía después de recibir un disparo en el abdomen y actualmente se encuentra estable.

Familiares de "Óscar Soco" defienden su nombre

Vanessa Núñez, hermana de Óscar, hizo hincapié en que su pariente no tenía vínculos con ninguna banda delictiva. Él era un trabajador, empleado en el mercado, que intentó proteger a su familia de un acto de violencia que acabó cobrándose su vida, dijo Núñez.

Manifestó que luego que le dispararon a su hermano, los responsables le golpearon la cabeza. Tras el hecho, pusieron una denuncia ante las autoridades, razón que provocó la furia de los antisociales.

Agregó que tanto su hija, quien está embarazada, como sus nietos y otros parientes tuvieron que buscar protección de la Policía Nacional tras el incidente ocurrido el jueves.

"Ellos vinieron a matarnos a nosotros porque fuimos a poner la querella. Nosotros no nos vamos a quedar así, queremos justicia, la muerte de mi hermano no se va a quedar así, porque mi hermano no era delincuente, mi hermano trabajaba en el mercado", expresó mientras estaba convaleciente en su cama.

La madre de Óscar, Juana María Núñez, expresó su desconsuelo y pidió "con el corazón en las manos" que se haga justicia por su hijo. Sus palabras reflejaban también un profundo temor a las represalias, ya que la banda que supuestamente perpetró este acto de violencia sigue libre en las calles.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/01/tiroteo-en-la-42-45-1452361a.jpg Familiares de Óscar realizan acto de oración en su memoria. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/01/tiroteo-en-la-42-43-11062e33.jpg Madre de Óscar Soco. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI )

Diez personas en investigación

En torno a este incidente, oficiales de investigación de la Policía Nacional entrevistaron a unas diez personas en busca de más datos que ayuden a esclarecer el incidente.

Mientras que las autoridades policiales identificaron a los miembros de la banda delictiva con los alias de "Búfalo", "Polaco", "Brisita", "Neo", "El Capitán","Ñao," "Tommy", "Hander", "Gilberto" y "Guaricanos." Hacen un llamado a que se entreguen voluntariamente.

El vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, sostuvo que continúan dando seguimiento a los integrantes de la banda para apresarlos y someterlos a la justicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/01/tiroteo-en-la-42-51-11cde25d.jpg Diego Pesquiera, vocero de la Policía Nacional. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Leer más Policía Nacional da su versión sobre tiroteo en la 42 que dejó un muerto y varios heridos