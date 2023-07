Abinader a la oposición: "Por cada mentira que digan le responderemos con tres verdades"

El presidente de la República, Luis Abinader, le ha echado un poco de picante a los dimes y diretes que, desde hace tiempo hay entre el Gobierno y la oposición, sobre los problemas que afectan al país en meses recientes, como los apagones, el incremento del precio de los alimentos y la delincuencia.

Meses atrás, el intercambio de críticas a través de la prensa y las redes sociales provocó que el PLD y la Fuerza del Pueblo se negaran a acudir al Palacio Nacional para participar en la mesa de diálogo sobre la situación de Haití que organizó el jefe de Estado junto a los partidos políticos y la sociedad civil. En ese entonces, desde el Gobierno se informó que la situación actual del país estaba mejor que en 2011, cuando Leonel Fernández era el administrador del Estado.

Y este domingo, el presidente Abinader expresó a comunitarios de Guajimía, en Santo Domingo Oeste, que no se lleven de lo que dicen sus rivales políticos acerca de la situación social y económica de la República Dominicana.

"A los amigos aquí, apunten, apunten, no se desesperen con lo que dicen los amigos de la oposición, porque, por cada mentira estamos preparados para responderles con tres verdades" Luis Abinader Presidente de la República “

Y para sustentar su planteamiento, los mandó a verificar último informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), que establece que la población subalimentada de República Dominicana bajó de un 8.3 % a 6.7 % en el periodo 2019-2021.

También a que revisen los datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que resaltan el buen manejo económico del Gobierno dominicano. Y, además, les pidió que vean los datos de las Naciones Unidas (ONU), con relación a la disminución de la pobreza.

El Gobierno presume que los números verdes han sido luego de la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania. Abinader reconoció que aún hay problemas vigentes, pero se le da prioridad a los más importantes.

No es la primera vez que el gobernante desafía a los contrarios. En febrero pasado, los invitó a caerle detrás.

Leonel hace mella

De los opositores, el que más inquita a los funcionarios gubernamentales ha sido Leonel Fernández. Uno de los incidentes fue cuando este dijo que el Gobierno trabaja sin planificar y está dirigido por un "hombre orquesta".

Eso incomodó a Homero Figueroa, vocero de la Presidencia, quien manifestó: "El país prefiere un hombre orquesta que afine lo que otros desafinaron".

El 11 de julio, también la vicepresidenta Raquel Peña expresó que el Gobierno no se iba a desenfocar luego que el expresidente indicaba que la gestión actual no podrá resolver la crisis económica porque no la reconoce.

