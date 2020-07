$!Raquel Arbaje y sus ideas de cómo debe manejarse el país en estos días

Raquel Arbaje, esposa del electo presidente de la República, Luis Abinader, concedió su primera entrevista luego de la elecciones, durante la cual tocó temas como el rol que asumirá de ahora en adelante, los ataques recibidos por la familia, la pandemia del COVID-19 en el país, el toque de queda y la escogencia de la persona que ocupará la Procuraduría General de la República, entre otros.

La próxima primera dama del país, aunque ha dicho en reiteradas ocasiones que no le gusta el título y piensa limitarlo a lo protocolar solamente, tiene claro cuáles pasos deberían darse en el país para recuperarse del momento difícil que atraviesa a causa de la pandemia.

Con voz calmada pero firme y un gran dominio de la situación social y económica de la nación, Raquel, como dijo que quieren que la llamen en lo adelante, señaló que entiende que la pandemia del coronavirus en el país debía estar controlada para este tiempo, pero aclaró que no culpa totalmente al gobierno que no haya ocurrido así. Entiende que hay otros responsables.

“Porque realmente la pandemia, yo creo que debía haberse controlado mucho antes y creo que también, no lo voy a achacar solo al Gobierno, también nosotros tenemos una cuota de responsabilidad y cuando se eliminó el toque de queda, la juventud, lógicamente, deseosa de verse por un momento olvidó todos los protocolos. Me refiero a la población en general, no lo voy a achacar al Estado”, dijo al ser entrevistada en el programa “La Gran Pregunta” de la periodista Carolina Santana, emitido por You Tube.

También dijo que la ayuda que ofreció su esposo, como ciudadano y líder de la oposición, no fue usada y pudo ayudar a controlar la situación.

Sobre las medidas a tomar en estos tiempos, dijo estar clara en que se impone un toque de queda “por un tiempo”, el cual entiende que debe estar combinado con la aplicación de unas medidas “de contención” en las demarcaciones donde haya mayores brotes de la enfermedad.

Planteó, no obstante, que hay que ser cuidadoso con el tema de cerrar otra vez la nación, debido a que “la economía está sumamente afectada”. Ahí entiende que podría darse una combinación de apertura con ciertos límites.

“Yo creo que pudiese ponerse toque de queda por un tiempo, pero eso no me compete, creo que sí tiene que haber contención en los lugares donde más hay brotes. Cuando digo contención, porque óyeme cerrar la frontera, ya lo economía está sumamente afectada, cerrar las fronteras, tal vez limitar las entradas, o sea, no tal vez la misma cantidad de viajes”, sugirió.

En la entrevista Raquel reveló detalles íntimos de su familia, sobre la forma de ser de su esposo, a quien definió como una persona “muy pragmática y tímida”, que no tiene nada que ver “la tayota”, el apodo que la población de forma peyorativa le puso y del cual, dijo, que ellos mismos con el tiempo llegaron hasta a reírse de él.

“Son 30 años alrededor de Luis y algo que me atrajo de él era lo mismo que yo sentía: su vocación social, que no me hablaba disparates, no me hablaba de un carro, o sea yo he sido testigo al lado, delante, en mi propia parte del crecimiento de él”.

“Señores, es que la gente no conoce quién es Luis Abinader”

Dijo que su el nuevo presidente del país es un gran estratega político y que lucha por lograr sus retos. “Él en el 2005, cuando su padre gana la senaduría, fue Luis que dirigió la campaña, Luis es un gran armador, de hecho, en esta campaña a veces él me decía llevo el barco muy pesado, porque él es tremendo estratega. Entonces yo le decía, pero deposita confianza en mí, es que no, esto que yo estoy haciendo lo tengo que hacer yo”, explicó la dama.