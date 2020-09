$!Pompeo dice ante autoridades vaticanas que China ataca la libertad religiosa

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmó hoy que “en ningún lugar se ataca más la libertad religiosa que en China”, en una nueva crítica al Vaticano por su posición con el gigante asiático ante la renovación del acuerdo para el nombramiento de los obispos.

Pompeo hizo esta afirmación al intervenir en un simposio en la embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, en el primer acto de su visita a Italia, una intervención que no ha caído bien entre las autoridades vaticanas.

El secretario vaticano para las relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, mostró su contrariedad por cómo se organizó hoy en la embajada el simposio sobre la libertad religiosa en el que intervino Pompeo.

Al ser preguntado por los medios italianos si la presencia de Pompeo en un simposio organizado en la legación estadounidense ante la Santa Sede, con participación del Vaticano, en medio de la campaña electoral era un intento de instrumentalizar al papa Francisco, Gallagher aseguró que ésta es una de las razones por las que el pontífice no le va a recibir.

Pompeo será recibido mañana por Gallagher y por el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, pero no por el pontífice, quien ya lo recibió en audiencia en octubre del año pasado.

Gallagher también criticó cómo se desarrolló el simposio. “¿Me escuchaste mencionar a China? No me escuchaste decir el nombre de ningún país, nosotros no nombramos y no culpamos a nadie. Éste es uno de los principios de la diplomacia vaticana”, dijo un molestó Gallagher a los medios italianos.