70 niños ingresados por posible dengue en el Hospital Robert Reid Cabral

Luego de cuatro días tratando de controlar la fiebre de su hija de ocho años, Belkys se trasladó en la noche del lunes al Hospital Robert Reid Cabral para una asistencia de emergencia.

La madre, residente en el ensanche Luperón, cuenta que tuvo que esperar más de cuatro horas para ser atendida porque al hacer el triage, a otros niños les daban preferencia, no obstante, la suya se sentía muy mal.

"Llegué como a las ocho de la noche y me atendieron después de las doce", afirmó.

Cuando le realizaron las analíticas, la niña tenía las plaquetas bajitas y requirió internamiento. También presentó dolor abdominal intenso y derrame pleural.

"Tuvimos que compartir cama con otra niña de su misma edad", dijo Belkys al ser consultada por Diario Libre sobre la disponibilidad al momento del internamiento.

En el caso de Ana Mejía, residente en la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, su hijo de siete años ha presentado una fiebre intermitente durante cinco días que ella estuvo tratando de controlar con acetaminofén y suficiente agua para que no se deshidratara.

Llegaron al Robert Reid a las 6:00 de la mañana de ayer martes y cerca del mediodía esperaban en el área de consulta para entregar la analítica al pediatra.

"No me lo están medicando porque dicen que todavía no saben lo que tiene", comentó.

Además de los cuadros febriles, otras madres se presentaron en el centro hospitalario porque sus hijos están afectados de congestión nasal, infecciones respiratorias y alergias.

Internamientos suben y bajan

A pesar de que el Ministerio de Salud Pública señaló que el dengue se encuentra en etapa de meseta y que, en lo adelante, los casos presentarían una tendencia a la baja, la concurrencia diaria en las emergencias de los principales hospitales pediátricos de Santo Domingo contradice las cifras oficiales.

Hasta la fecha, en lo que va de año, en el país se contabilizan 10,501 casos sospechosos de dengue y nueve muertes confirmadas.

Este martes, el Robert Reid registraba 70 niños ingresados por posible dengue, tres de ellos en Cuidados Intensivos.

El pasado 19 de septiembre se ingresaron 53 niños por posible dengue en el antiguo Angelita. Para el día 28, los registros se dispararon con 86 infantes. Para el 3 de octubre bajó a 43 y posteriormente subió a 56 el día 4. Las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) establecen que el día 6 de octubre se internaron 52 niños bajo sospecha de esta enfermedad causada por la picadura del mosquito Aedes Aegypti.