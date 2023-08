Inacif no muestra cadáver a familiares de Willenni por estado de descomposición; le harán prueba de ADN

Familiares de la niña Willenni Lorenzo Herrera se quejan de que las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no le han permitido ver el cuerpo encontrado ayer dentro de una bolsa en el Proyecto Canaán, en la autopista 6 de Noviembre, que se presume es de la menor de 11 años.

La madre de Willenni, Nicaury Herrera, exige ver el cuerpo que está en la morgue, al asegurar que ella puede identificar si es la menor, aunque esté en estado de descomposición.

"Yo la quiero ver, yo sé si es mi hija, a mí no me importa como ella esté, a mí no me importa que ella hieda, a mí no me molesta", expresó la dama entre llantos mientras realiza los trámites de lugar la mañana de este sábado.

Sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informaron que no permitieron el paso a la madre de Wilenni Lorenzo Herrera hacia la morgue, porque el cuerpo está en un avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con el patólogo, durante el levantamiento del cadáver se le desprendió el cabello, razón que impide no poder identificarla a simple vista, lo que amerita un examen de ADN para comprobar la identidad de la menor desaparecida.

Nicaury Herrera, madre de la menor, dice que todavía tiene la esperanza de que su hija esté viva.

La tarde de ayer fue hallado un cuerpo en el Proyecto Canaán, de la autopista 6 de Noviembre, en un barranco que termina en un arroyo, el cual presumen podría tratarse de la niña, que fue reportada desaparecida el 20 de julio.

Los familiares de la menor solicitaron que se le realice una prueba de ADN para confirmar si ciertamente se trata de Willenni, mientras que las autoridades del Inacif solicitaron una fotografía donde se pueda ver la dentadura de la menor.

La madre de la nila dice que "hasta que yo no vea la niña, o vea lo qué tienen ahí, no digo que es mi niña".

Además, aseguran que no confían en las pruebas realizadas por el Inacif al entender que están haciendo el procedimiento para "salir del paso".

Denuncian que le pidieron una foto de la dentadura de la niña y que eso no es prueba suficiente para determinar si es ella, por lo que piden entregarle un poco del cabello del cuerpo para realizar una prueba por su cuenta.

La menor residía en La Piña, Madre Vieja Norte, en la provincia San Cristóbal.

El acusado de la desaparición de Willeni es Juan Alberto Sánchez Nival, alias "Bruly", contra quien dictaron tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. Está acusado de violación sexual a otra menor.

Según versiones preliminares, Juan Alberto Sánchez Nival lanzó el cuerpo de Willenny dentro de un saco en el lugar donde fue hallado.

En la zona existen solares baldíos y unos pocos están ocupados por empresas y garajes para camiones.

La gente del sector Canaán dice que nunca sintieron el mal olor, pese a que en el sector hay unas cinco viviendas.