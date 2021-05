Mujer sobrevive al ataque de su expareja en el que murieron sus nietos

“Cuando yo escuché ese ‘fup´, que encuentro como que se está acabando el mundo, usted sabe, el fuego. Yo rompí aquella puerta y saqué a mis dos hermanos, pero no dio tiempo a sacar nada ni a los niños. Cuando rompí la ventana yo me iba a quemar, también”, narró a Diario Libre Yohanny Flores.

La joven explicó que antes del incendio escuchó un motor y luego la voz del victimario llamando a su madre, que no estaba en la vivienda. Tras no obtener respuesta, el hombre se dispuso a cometer la atrocidad por la que se encuentra detenido.

Ella nunca se querelló “porque no hubo agresión física” durante ni después de la relación, sin embargo, él siempre le preguntaba a Sandra si no lo creía capaz de quitarle la vida, además de que la perseguía para saber con quién salía.

“Ese hombre no me dejaba tranquila ni un momento. Siempre estaba pendiente a si yo salía, como que él tenía derecho sobre mí. Yo vivía con ese temor y a veces decía (a sus familiares) no le digan a nadie para dónde estoy. Vivía con ese miedo de que me fuera a esperar por ahí y darme un mal golpe”, dijo.

Según las estadísticas, la mayoría de las mujeres asesinadas en República Dominicana por sus parejas o exparejas no denunciaron a sus verdugos. Entre enero y marzo del 2021, se registraron 23 feminicidios, cifra que aumentó 76.92 % en el primer trimestre del año comparado con igual período del 2020.